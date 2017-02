Extranjeros pitarán partidos oficiales de la FMF

Ciudad de México

Como parte del Programa de Excelencia para Árbitros de la CONCACAF para poner en práctica su capacitación, habrá cinco extranjeros pitando partidos oficiales en diversas divisiones del balompié nacional.

Se trata de Jamar Springer de Barbados y José Torres de Puerto Rico que pitarán los partidos de Cruz Azul vs Atlas en las divisiones Sub 20 y Sub 17, respectivamente.

Por su parte, el nicaragüense Erick Ledesma en la Sub 20 y el cubano Modesto Hierrezuelo en la Sub 17, serán los encargados de poner orden en los juegos de Pumas vs Tijuana.

Para finalizar, Héctor Salazar, árbitro salvadoreño, verá acción en el partido de la Segunda División Premier entre América y Cruz Azul.