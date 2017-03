Árbitros de EU se solidarizan con colegas mexicanos

La Asociación Profesional de Árbitros de Futbol (PSRA, por sus siglas en inglés) brindó su apoyo y solidaridad a los jueces de la Liga MX, después del paro que convocaron en la Jornada 10 del Clausura 2017.

"La Asociación Profesional de Árbitros de Futbol extiende su apoyo y solidaridad a los árbitros profesionales de la Liga MX, ya que se mantienen firmes ante la larga lista de desafíos que enfrentan actualmente. Es nuestra esperanza que sean tratados con profesionalismo y respeto", se lee en @PSRAofficials.

Esta asociación representa a los árbitros en la MLS, además de otras ligas de futbol en Estados Unidos y Canadá; ahora, se solidarizarán con sus colegas mexicanos.

Our statement regarding the referees' association strike in Liga MX#LigaMxEng#LigaMx#PSRApic.twitter.com/Pl1oYmrujA