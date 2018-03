Guardado prefiere jugar en América antes que Chivas

Ciudad de México

Andrés Guardado no ha olvidado al Atlas, el equipo donde se formó futbolísticamente, por lo que aseguró que preferiría jugar con Club América antes de volverse parte de Chivas, el rival en Guadalajara.

"Si me dieran a elegir entre Chivas y América, si no tuviera otra opción, (elegiría) al América”, expresó el mediocampista mexicano durante un Facebook Live hecho en la página oficial de la selección mexicana. “A las Chivas ya lo he dicho muchas veces, que no jugaría por respeto a los colores que me vieron crecer", añadió el Principito.

Dicho amor por el cuadro de los Zorros surgió tanto cuando jugaba con ellos en los inicios de su carrera, como por la admiración a su hermano Alejandro Guardado, que formó parte de la institución.

“Yo creo que (también soy del Atlas) por él; iba a verlo a sus entrenamientos, a sus partidos, fue mi primer gran ídolo, mi hermano Alejandro", rememoró.

Sin embargo, el jugador del Real Betis aclaró que la rivalidad es meramente deportiva y no tiene nada en contra de los seguidores del Rebaño, pues asegura eso le da un sabor a los juegos.

"Soy atlista, pero (la rivalidad) es deportivamente, no veo nada de malo con saludar a la gente de Chivas, aparte me encantan que existan las Chivas porque si no, no existiría esa rivalidad y ese deportivismo que hay", explicó.