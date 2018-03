Carevic, de jugador suplente a técnico superlíder del Ascenso MX

Ciudad de México

El ex futbolista Andrés Carevic llegó a México con el mismo sueño de muchos jóvenes extranjeros, de tener una oportunidad de poder brillar en el balompié nacional, una situación que es complicada para muchos jugadores cuando no vienes con una carta de recomendación

Hoy en día tras su retiro, el nacido en Santa Fe, Argentina, le dio un giro a su carrera, demostrando que en el banquillo tiene grandes cualidades, pues mantiene a Mineros de Zacatecas en lo más alto de la tabla general del Ascenso MX.

Carevic llegó de Argentina a nuestro país a la edad de 20 años, teniendo una de sus primeras participaciones en el equipo Acapulco de Primera División A, para después llegar al Atlante en esta misma categoría, un equipo donde desarrollaría la mayor parte de su trayectoria futbolística y con quien saldría campeón en el Apertura 2007.

El ex jugador azulgrana cuando inició en el futbol mexicano no tuvo muchos minutos; sin embargo, eso no fue motivo para que decayera su ánimo, ya que para él lo más importante era la constancia y trabajar duro día a día.

"Creo que llegué muy chico, con 20 años al futbol mexicano. En lo personal me caractericé por la constancia que tuve como jugador profesional para seguir siempre adelante, a pesar de muchas cuestiones que pasa un futbolista – la cual la gente no sabe – pero realmente es una profesión muy linda pero también tiene sacrificios muy grandes, hay que ser constantes, técnicos que te tocan, unos que son de tu agrado, otros no", comentó Carevic para La Afición.

"Es un sinfín de cosas que se conjugan para en tu carrera seguir siempre adelante, a pesar de algunas piedras en tu camino, pero lo más importante es la constancia que tuve para salir adelante en mi carrera como jugador", agregó.

Tras varios años de ser jugar de los Potros de Hierro, Andrés tomó la decisión de retirarse como futbolista profesional debido a cuestiones personales, ya que su futuro estaba con otro equipo y debía mudarse con toda su familia.

Después de tomar esta postura, el argentino determinó que era el momento de buscar con su sueño de ser director técnico, ya que el curso lo había realizado mientras era jugador.

"Yo hice el curso de técnico jugando, como jugador lo terminé. En ese punto hablando con la directiva de Atlante tomé la decisión de dejar mi carrera y comenzar la nueva de director técnico; en Atlante me dieron la oportunidad de arrancar ahí", mencionó.

Andrés arrancó su carrera como entrenador con las fuerzas básicas y Sub 20 de los azulgranas, más tarde fue a dirigir a Pachuca en estas mismas categorías, un lugar que Carevic describe fue muy importante en su desarrollo profesional para mejorar en la dirección técnica.

"Fueron importantísimos para alinear mi carrera, con todas las armas que me dio el club, con el tema de coaching, me fui preparando en el transcurso que estuve dirigiendo la Sub 20 y eso realmente me dio un envión en mi carrera", expresó.

Después de un años llegó un oportunidad de estar en Primera División con Puebla como auxiliar de técnico con Ricardo Valiño y aunque los resultados con La Franja no se dieron al 100 por ciento, obtuvieron los necesarios para mantenerse en el máximo circuito; sin embargo, tras más de un año, la directiva les dio las gracias.

Nuevamente, Carevic regresaría a trabajar para Grupo Pachuca, pero en esta ocasión como director técnico de Mineros de Zacatecas, un proyecto que ya le habían ofrecido anteriormente.

"Me llaman para ver si tenía la intención de yo querer dirigir Mineros, que es un proyecto nuevo, no es el de antes. Fui a Pachuca a dialogar con ellos, ver cómo era el proyecto, cómo estaba y así fue la oportunidad de tomar Mineros, de igual manera estábamos convencidos de que teníamos un buen equipo a pesar de los jóvenes que tenemos", platicó sobre su llegada al equipo de la liga de plata.

Para el técnico del cuadro zacatecano cree que la clave del éxito que está teniendo se debe a que se preparó muy bien, pero sobre todo "no apresurarme, porque tuve algunas oportunidades antes y no las he tomado, porque pensaba que todavía no estaba preparado para poder dirigir a un equipo".

Ahora, en Mineros lo más importante para Carevic no es pensar en si cumplen o no con el cuaderno de cargos para poder ascender a la Liga MX, su primer objetivo es trabajar para mantenerse en los lugares de honor para calificar y después pensar en conquista el título.

"Estamos enfocados en seguir trabajando duro, seguir consiguiendo cosas importantes, el primero objetivo es entrar a liguilla y pelear por el campeonato, eso es en lo que pensamos nosotros, por eso he hablado con mi equipo, que nosotros tenemos que ser protagonistas", declaró.

Aunque también comentó que la directiva está remodelando el Estadio Carlos Vega Villalba, "ahí en Zacatecas están haciendo un gran esfuerzo como otros equipos para tener la certificación".

Actualmente, los zacatecanos se encuentran de superlíderes con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y una derrota; un equipo que se encuentra invicto desde hace siete fechas y que al mando Andrés Carevic se postulan como uno de los claros favoritos para conquistar el título del Clausura 2018.