Habrá amistoso a beneficio de Julio Zamora

Ciudad de México

Siguen las muestras de apoyo para el ex jugador y leyenda del Cruz Azul Julio Zamora, quien en semanas pasadas sufrió un infarto cerebral del que ya se encuentra fuera de peligro; sin embargo, tiene problemas económicos producto del coste del hospital donde se recuperó.

Por ello, algunos ex futbolistas como el ex delantero de los Pumas, Atlante y selección mexicana, Jesús Olalde, están organizando un duelo amistoso en beneficio de Zamora, el cual se realizará entre amigos del ex jugador de La Máquina y leyendas del Zacatepec.

La cita es el próximo sábado, 16 de junio a las 12:00 horas en el Estadio Coruco Díaz.