AMF contempla no jugar la J17 si no se elimina el pacto de caballeros

Ciudad de México

La Asociación Mexicana de Futbolistas buscará erradicar el Pacto de Caballeros en las próximas semanas y, entre las posibilidades que contemplan si no se llega a una solución, está el no jugar la última jornada del Clausura 2018 de la Liga MX.

El tan polémico pacto entre directivos que impide a jugadores que terminan contrato cambiar de equipo dentro del país sin ningún problema es de los temas hasta preponderantes en la agenda de la AMF.

Si bien la AMF se ha expresado en diferentes ocasiones que no son un grupo de choque, lo que desea el gremio es que se respeten sus derechos como jugadores y que en el balompié azteca se actúe conforme a las normas de la FIFA. Es por eso que al interior de la AMF se ha contemplado no jugar la Jornada 17 como medida de presión, aunque esta es la última de las opciones que tienen en caso de que no exista un acuerdo.

Una fuente reveló a Mediotiempo que en los próximos días se buscará una reunión con Enrique Bonilla y Decio de María para encontrar un acuerdo de cara al próximo régimen de transferencias.

Esta Asociación ya ha dado de qué hablar en los pocos meses que tiene de vida, pues cuando Oswaldo Alanís, defensa de Chivas, fue separado del plantel por no renovar su contrato con el Rebaño, estos actuaron y consiguieron que el michoacano volviera al equipo para tener actividad.

Cabe señalar que la AMF cuenta con el apoyo de todos los jugadores de jerarquía en el futbol mexicano, encabezados por Rafael Márquez y seguido de todos los elementos que juegan en Europa, así como elementos de renombre en México como Oribe Peralta, Carlos Salcido y Chaco Giménez.