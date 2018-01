“Debe haber compromiso para crecer”: Leonardo Cuéllar

Ciudad de México

En su primer semestre de vida, la Liga MX Femenil sembró los cimientos de un proyecto con gran futuro. Era un torneo que desde hace mucho se esperaba naciera en México y cuando lo hizo superó todas las críticas y expectativas. Transmisiones de televisión, patrocinios, récords de asistencia y un verdadero espectáculo dentro de la cancha fue lo que las mujeres demostraron y con lo que fijaron que están para quedarse.

Con el inicio de sus segundos seis meses de existencia, la Liga Mx Femenil requiere de mayor responsabilidad por parte de los equipos con el fin de seguir cumpliendo con las expectativas, así o aseguró Leonardo Cuéllar, entrenador de América.

"En las juntas que hemos tenido con la Liga MX llegamos a la conclusión de que hubo cierta tolerancia en la cancha, pero conforme el torneo avance debe de haber mayor competencia porque así lo va a exigir la gente y la misma prensa. Uno de los objetivos que se fijaron es que todos los equipos tengan compromiso para el crecimiento a futuro", indicó el timonel azulcrema. En esa línea, Cuéllar se dijo confiado de poder superar lo hecho en el certamen pasado, pues ha trabajado con sus dirigidas sobre los errores que les impidieron avanzar a la final.

"(Las niñas) tienen mucho deseo de mejorar lo que se hizo la temporada pasada. Va ser un torneo todavía más complicado, por eso debemos estar en un mayor nivel. Trajimos seis jugadoras nuevas: tres en la defensa, dos en la media cancha y una delantera. En la parte final recibimos muchos goles en contra, es por eso que dimos mayor prioridad a la zaga", precisó Cuéllar y añadió que "me genera curiosidad que los planteles hayan reformado el 50 por ciento de su equipo a nosotros nos interesa darles continuidad".

Para finalizar, reveló que no existe presión porque el acérrimo rival histórico se haya coronado por primera vez en la Liga femenil, al contrario, eso los motiva para no menospreciar a nadie y hacer el mejor de los papeles "le vamos a dar importancia a todos los equipos, no solo a Chivas que se adjudicó el primer campeonato. El certamen estará cerrado por todos los cambios que hicieron los equipos. Aquí se trata de ganar o ganar, no hay más".