América no salva el torneo con el Clásico, Chivas sí: Oribe

Ciudad de México

La palabra Chivas ya aparece en el discurso de los jugadores de América. Toda la atención pasa a ser el duelo de este sábado en Guadalajara, un partido en el que las Águilas salen con la condición de favoritos por los registros que acumulan en el Clausura 2018 y que los sitúan en el liderato general, pero bien saben en Coapa que esos números valen poco, porque el estado anímico cambia en estos juegos.

América tuvo una sesión tranquila, en el juego contra Saprissa tuvieron actividad varios titulares y eso llevó a que fuera un entrenamiento regenerativo el de este jueves. Miguel Herrera ya tiene avanzado cómo saldrá a jugar en la cancha del estadio Akron en busca de sostener el liderato y conservar su condición de invicto, perder ambas cosas ante Chivas sería un golpe moral para el club.

El buen rollo que hay en Coapa se traslada a la sala de prensa, América sacó ante los medios a sus dos capitanes para hablar de lo que representa el juego del sábado. Oribe Peralta se ha convertido en un jugador que aparece en estos juegos y Paul Aguilar es un veterano de guerra en el recuento de antecedentes contra el Rebaño.

Fue Oribe el primero en hablar, el discurso del capitán azulcrema fue directo, van a Guadalajara con la encomienda de demostrar porque son el mejor equipo del curso y no a rescatar una temporada como lo haría Chivas.

"La realidad es que América está en este momento más arriba, ellos a lo mejor tienen la esperanza de ganar el Clásico para salvar su torneo, creo que nosotros nos hemos mantenido bien a lo largo del torneo y esperamos hacerlo así hasta el final y poder conseguir el campeonato que es a lo que siempre aspiramos, no a ganar un Clásico. Estamos listos y preparados para hacer el partido que queremos, que a final de cuentas en estos partidos sale sobrando la posición en la tabla y queremos mostrar lo que es el América hoy en día", dijo el Cepillo.

Mientras Paul, dijo que pese a ser un veterano en estos duelos, no requiere transmitirle a ninguno de sus compañeros la valía de estos juegos, pues todos saben lo que hay en juego, cuestiones que van más allá de lo futbolístico y que requieren que cada futbolista esté al cien, pero el defensa comentó que eso ya lo saben por naturaleza el resto de compañeros. "En este tipo de partidos cada uno sabe la importancia de estos clásicos y ellos están preparados y saben que estos partidos se tienen que ganar a como dé lugar", sostuvo.

Incluso Paul fue igual de punzante, pues apuntó que para su juicio, las Águilas cuentan con los mejores mexicanos, pues los que están en Coapa deben de sobresalir en la competencia con jugadores extranjeros. "Jugar en un equipo donde se permite que haya extranjeros, me parece que haya tres o cuatro mexicanos es de suma importancia y significa que durante mucho tiempo has trabajado para ganarte un lugar, en una institución que se invierte para traer a demasiados extranjeros y que vengan aportar su granito de arena, me parece que sí están los mejores mexicanos".

Los jugadores americanistas señalaron que es un orgullo jugar este compromiso, porque muchos futbolistas desearían estar en su puesto, Oribe apuntó que el compromiso para este sábado es "hacer un partido inteligente, Chivas es un rival complicado independientemente del lugar que ocupa en la tabla y vamos a hacer todo por ganar el partido, con la calidad que hay en el equipo creo que podemos llevarnos la victoria". Y Paul remató con que "ellos van a querer despertar con nosotros y nosotros no tenemos pensado ser el trampolín de nadie".