Jugadora deja Atlas femenil por no recibir aumento a sus mil 500 pesos de sueldo

Ciudad de México

Alicia Cervantes firmó una gran campaña con el Atlas femenil en el pasado Apertura 2017, logrando anotar nueve goles en 13 apariciones con las rojinegras; sin duda, toda una garantía en la delantera del equipo tapatío.

Dicho desempeño le hizo pensar que, además del trabajo colectivo logrado con sus compañeras, podría haber representado un aumento en el sueldo de mil 500 pesos que mensualmente recibía por el club. Nada de eso.

En entrevista con Mediotiempo.com, la goleadora confesó que hubo una negativa por parte de la directiva para realizar un ajuste a su salario, por lo cual, decidió terminar su relación con el club.

"Decidí no seguir por mi economía, yo no tenía una casa club, yo no estoy estudiando, tampoco me estaban dando estudios aparte era muy poco lo que me estaba pagando [...] Les pedí un aumento. Eran mil 500 pesos por mes (lo que recibía). Yo no les pedía millones, simplemente les pedía lo justo", dijo.

La respuesta del gerente encargado fue: "lo que tienes es lo único que te podemos dar, no podemos más", compartió la ahora ex jugadora del Atlas femenil.