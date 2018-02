Estoy a favor de mejorar la estructura del futbol mexicano: Irarragorri

Tampico

El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri dijo que su postura en cuanto a la propuesta de los presidentes de equipos de la Primera División, es mejorar la estructura del futbol mexicano.

Irarragori estuvo en el sur de Tamaulipas y aclaró muchas dudas sobre este tema y otros referentes a la Jaiba Brava.

"Quiero dejar muy claro un tema (abolir el ascenso y descenso), nada se ha votado, nada se ha definido, el único punto de acuerdo que hay en la asamblea de dueños de la Primera División y en el Comité de Desarrollo Deportivo, a mi entender, es la voluntad de mejorar el futbol y mejorar las estructuras del futbol, todo lo demás, entiendo yo, son filtraciones, rumores y comunicación que no lleva a nada".

Recalcó que no hay una postura oficial de Santos Laguna, ni tampoco del TM Futbol Club "ni de mi persona; como miembro de asamblea y miembro del Comité de Desarrollo Deportivo, no hay mejor postura que no sea mejorar el futbol, creo que en estas instituciones no hay nadie que sea indispensable, ni nadie que sea imprescindible, ni el mejor jugador, ni el mejor directivo, ni el mejor entrenador".

En cuanto al proyecto en Tampico, dijo que en realidad lo que debe de trascender es la institución y la institución trasciende por una magia fantástica que genera la pasión de la afición. "Sigo creyendo y lo creo, y lo repito, en cualquier lugar en el que estoy el sur de Tamaulipas tiene una afición de primera y es una región que debe de estar en Primera División, sin embargo, nada ha cambiado en las últimas dos semanas en base a lo que sucedió en el verano, no fuimos certificados y no fuimos certificados porque hay mucho que trabajar, nada quisiera yo más que estar listos pero nos faltan muchas cosas y no se confundan, no tiene que ver con butacas ni con mejores luces para el estadio, tiene que ver con estructura de fuerzas básicas, tiene que ver con infraestructura para entrenar y todos esos pasos".

El directivo del Club Santos Laguna también se refirió a la renuncia de Javier San Román quien venía fungiendo como presidente del TM Futbol Club y dijo que fue un tanto precipitada pero aceptada.

Ahí mismo presentó al nuevo presidente del TM Futbol Club, Luis Miguel Pérez.