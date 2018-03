“Este equipo ha trabajado con mucho corazón”, Benaiges

Guadalajara

Se acabó el suelo del Cibao FC y es que los de Quisqueya se fueron goleados del estadio rojiblanco, pero su entrenador Albert Benaiges afirmó que se va satisfecho con sus jugadores, ya que han entrenado bastante y que ese espíritu que le imprimen los regresará a esta instancia.

“La segunda parte ya con un tres cero, fue muy complicado el partido. En nuestro campo tuvimos una que pudo ser el uno a uno, y pudo cambiar un poco la historia. Después hoy tuvimos una jugada muy clara, que si entra no sabemos qué hubiera pasado, pero estos jugadores han trabajado como cosacos, con mucho corazón y hemos jugado al futbol, no nos dedicamos a dar patadas, ese no es nuestro estilo, no venimos a pegar”.

Se le preguntó si no es un gran desafío entrenar y enseñar futbol en la tierra beisbolera por excelencia y sentenció que no, que ese aspecto no es tan así, que la pasión por el soccer es grande en Dominicana.

“El futbol profesional tiene poco, pero hay poblaciones muy futboleras como Moka, que se jugaba futbol desde 1950 y creo que hay mucha pasión por el futbol, no todo es beisbol. Muchos jugadores jugaron en la liga mayor y eran profesionales porque cobraban dinero. Espero regresar y ser campeones y que el resultado sea diferente, además le deseamos suerte a Chivas que esperemos sean campeones”.

