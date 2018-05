Alan Pulido y Carlos Santos pelean por Twitter

Ciudad de México

El delantero de Chivas, Alan Pulido y el ex futbolista del América, Carlos Santos sostuvieron una discusión en Twitter.

El 'Negro' Santos comenzó la discusión tras escribir un tuit aconsejándole a Chivas vender a Pulido calificándolo como "manzana podrida".

"Venda chivas será el mejor negocio de su vida y de paso a pulido porque si no estará una manzana podrida", escribió el brasileño.

Ante esto, el delantero de Chivas respondió: "el que ya está podrido eres tú Carlos, si no vete en un espejo. Este es mi twitter. Saludos y que Dios te bendiga y por cierto, arriba las Chivas".

No obstante, el ex azulcrema respondió nuevamente asegurándole "soy una leyenda, tú no".

"Gracias por lo menos eres deciente en contestar pero ya deja de hacerte wey y dedicas a ser un profesional porque no te desquitas los que ganas más que para estar paseando ganas mucho y juegas poco y por cierto ya me vi soy una leyenda y tú", indicó en un tuit Santos.