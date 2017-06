Aforo en estadios, 'salvavidas' de Liga MX para no descender

Ciudad de México

Los equipos que estén en la lucha por el no descenso en los Torneos Apertura 2017 y Clausura 2018 de la Liga MX tendrá la oportunidad de salvar la categoría a través de la reglamentación para los clubes del Ascenso MX.

Es decir, si un cuadro de la liga de plata logra su boleto a Primera, pero no cuenta con el aforo requerido de mínimo 20 mil personas en su estadio, no tendrá derecho a ascender; además, la entidad de la Liga MX que descendió pagaría un bono de 120 millones de pesos al club que no cumplió con la especificación (Reglamento de afiliación, nombre y sede de la Federación Mexicana de Futbol).

Para la campaña 2017-18 en México, Puebla (85 puntos), Cruz Azul (82), Querétaro (80); Atlas (76), Veracruz (74) y Lobos BUAP (ascendido en el Clausura 2017) serán los equipos que más cerca estén del fondo en la tabla de cociente, aunque tendrían la posibilidad de permanecer bajo la normativa de la capacidad en las sedes del Ascenso.

Previo al inicio del Apertura 2017 (21, 22 y 23 de julio), solo 6 de los 17 equipos confirmados que competirán en el Ascenso MX cumplen con el aforo de 20 mil o más (Celaya, Zacatepec, Chiapas; Potros, Leones Negros y Atlético de San Luis).

Mientras, 4 clubes tendrán que duplicar su capacidad en sus recintos, si es que desean pertenecer a la Liga MX cuando estén en posibilidad de conseguirlo.

El Estadio Universitario BUAP, de Lobos recién ascendido, cuenta con un aforo de 19 mil 283, a 717 lugares de cumplir con la norma.

'EL DESIERTO' DEL ASCENSO MX

Durante el Clausura 2017, en su fase regular, la liga de plata registró una asistencia total de 848 mil 469 fans, con un promedio de 5 mil 545 personas por jornada.

Durante las fechas 5 y 9, en los duelos entre TM Futbol Club vs. FC Juárez y TM Futbol Club vs. Correcaminos, la asistencia fue de 19,415 hinchas; en contraste, en la semana 17, el Loros vs. Atlante registró en el Estadio Olímpico de Colima (11 mil 812) una entrada de 690 personas.

AFORO DEL ASCENSO MX PARA EL A17 (Al día de hoy)

Alebrijes de Oaxaca / Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca – 14 mil 598

Atlante / Estadio Andrés Quintana Roo – 17 mil 298

Cafetaleros / Estadio Olímpico de Tapachula – 11 mil 018

Toros de Celaya / Estadio Miguel Alemán Valdés – 23 mil 182

Atlético Zacatepec / 'Coruco' Díaz - 24 mil 343

Cimarrones de Sonora / Estadio Héroe de Nacozari – 18 mil 747

Correcaminos UAT / Estadio Marte R. Gómez – 10 mil 476

Dorados de Sinaloa / Estadio Banorte – 17 mil 898

Bravos de Juárez / Estadio Olímpico Benito Juárez – 19 mil 703

Chiapas FC / Víctor Manuel Reyna / 29 mil

Mineros de Zacatecas / Estadio Francisco Villa / 13 mil 820

Murciélagos / Estadio Centenario Los Mochis / 10 mil 844

TM Futbol / Estadio Tamaulipas / 19 mil 415

Potros UAM / Estadio Alberto 'Chivo' Córdoba – 32 mil 603

Leones Negros / Estadio Jalisco – 53 mil 985

Venados / Estadio Carlos Iturralde Rivero – 15 mil 087

Atlético de San Luis / Estadio Alfonso Lastras – 28 mil

*Datos – Liga MX