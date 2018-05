"Que castiguen a esas bestias", hermana de aficionado agredido de Santos

Ciudad de México

El fin de semana, los aficionados de Santos celebraron el pase a la Final del Clausura 2018, un grupo numeroso de laguneros se instalaron en el sitio destinado para la porra visitante, ubicado en la cabecera sur del inmueble. Pero en otras zonas hubo también aficionados albiverdes que festejaron el pase de su equipo a la máxima instancia.

Sin embargo, no todo fue placentero, pues uno de ellos de nombre Cristian Leyva, originario de La Comarca, fue agredido al final del partido por aficionados de América, que no tomaron a bien la eliminación de su equipo. Fueron minutos de tensión los que vivió la familia Leyva que acudió al estadio Azteca con ánimo de divertirse, pero terminaron viviendo un infierno por las agresiones que fueron objeto tanto de aficionados americanistas en las gradas, como por parte de algunos policías en el túnel de salida.

Berenice Leyva, hermana de Cristian, relata lo ocurrido en el Azteca y los daños físicos que sufrió su hermano, además de los golpes que les proporcionaron a todos.

Fue tras el gol de Jesús Isijara que marcó el 2-2 y confirmó la eliminación de América cuando los ánimos subieron y se dio la agresión. "Festejamos entre nosotros el segundo gol, el relajo era con mis hermanos, primos, mi esposo y cuñado, empezaron a brincarse las bancas y a agredirnos, se nos fueron encima, primero nos empujaron y nosotros pedíamos calma, empezaron los golpes y nosotros no respondimos, pero no nos dejaban salir porque nos tenían acorralados".

Berenice relata que su hermano, de 32 años, fue el que recibió las agresiones más severas, las cuales no fueron con golpes con los puños sino con patadas. "Le rompieron el labio y esa noche tuvo cirugía reconstructiva, cuando volteó lo veo hincado y sangrando con la boca rota, lo vi semi noqueado y mi hermanos, primos y esposo estaban tratando de evitar los golpes de la demás gente, a uno de mis primos lo persiguió gente de América le dieron una patada y lo tiraron, cuando trato de agarrar a mi hermano otro tipo le dio una patada en la cabeza, y ahí mi hermano perdió el conocimiento".

Tras la agresión, la familia Leyva acudió al Hospital Ángeles Metropolitano donde a Cristian le hicieron estudios necesarios para evaluar el daño, le tomaron una tomografía y le practicaron cirugía reconstructiva del labio. "Lo vieron los médicos y decían que estaba mal, iba semi consciente y dijeron que requería cirugía porque tenía el labio desecho. Le dieron un pase al neurólogo y resultó con una fisura en la base ocular y por el tiempo que duró inconsciente (alrededor de 25 minutos) le mandaron a hacer un electro encefalograma para ver si no va a presentar predisposición e Epilepsia".

Berenice no sabe si el estadio Azteca pueda hacerse responsable, quiere justicia y también generar una alerta, porque no comprende cómo en los estadios se pueden presentar situaciones así, en las que la pasión se convierte en violencia. "Si uno no se mete con la gente porque se tienen que meter contigo aunque seas del equipo rival, no sé por qué la policía tarda tanto en llegar, tienen que reforzar la seguridad, me gustaría que castiguen a esas bestias, porque no es posible que estén tan tranquilos viendo espectáculos familiares cuando no se comportan como gente decente".