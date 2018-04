Aficionado de Chivas acosa a reportera durante un enlace en vivo

La reportera María Fernanda Mora sufrió de acoso mientras realizaba un encale en vivo desde La Minerva en Guadalajara, luego de que Chivas se coronara campeón de la Concachampions; en el video se observa que Mora voltea y golpea al aficionado rojiblanco.

Luego del incidente, Mora escribió mediante su cuenta de Twitter lo sucedido: "Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro".



Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h