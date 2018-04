Adalid se fue por bajo rendimiento: Arturo Brizio

Ciudad de México

A los dichos de Adalid Maganda, árbitro de la Federación Mexicana de Futbol hasta el jueves 19 de abril, día en que fue echado -afirma él que por racismo-, surge la inmediata respuesta de Arturo Brizio, el presidente de la Comisión de Arbitraje, quien atiende la llamada telefónica de MILENIO-La Afición para dar su versión.

"Es un tema de rendimiento, absolutamente; hace un año yo les prometí a todos ellos, desde que estaban en un tema que se inventó aquí en la Comisión de Arbitraje, un esquema de árbitros dinámicos, que no estaban contemplados en la nómina de la Primera División pero que ya habían debutado, entonces yo les comenté que era un programa que no cancelaba, pero sí suspendía para poderlos ver arbitrar a todos, pero que los que estaban en el tema dinámico, entre ellos Adalid, se les iba a dar un seguimiento muy importante tanto en la Copa Mx, como en si Liga, la Liga de Ascenso".

Arturo expone que no está en posibilidades de dar a conocer la evaluación del rendimiento de Adalid Maganda, por tratarse de "un tema totalmente confidencial de la Comisión de Arbitraje, pero con él se habló con sustento en eso y él tiene que saber que en sus dos temporadas con nosotros, y desde antes, no tuvo un buen rendimiento en la cancha".

Y detalló Arturo que "la verdad es que este chico no demostró mayormente que sus compañeros, no demostró nada diferente que los que están dirigiendo, con el agravante de que él hace tres meses no pasó las pruebas físicas; él dirigió muy poquito en este temporada, porque no pasó las pruebas físicas, no fue por lesión, no dio resultados en las pruebas físicas, cuando es lo único que depende del árbitro; además, sus calificaciones son muy deficientes, por eso se le comunicó la baja; (también) tenemos un tapón de una bola de árbitros que nadie se ha atrevido a decirles la verdad, no dejan pasar a los chicos de la Segunda División".

Brizio Carter, silbante mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, concluye por ahora: "No es el único caso, pero sí llama la atención que diga que se le insultó, que alguien se atrevió a hacerle un comentario racista, cuando es totalmente falso, él no se va por ningún tipo de cuestión racial, se va por un tema de rendimiento".