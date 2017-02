Juan Martín Lucero, feliz de anotar el gol 600 de Tijuana

Tijuana

Luego de ser el encargado de anotar el gol 600 en la historia de Tijuana y su primer gol con el club, Juan Martín Lucero se dice estar contento con el equipo y con la Liga MX.

"Me gusta mucho el futbol, me he sorprendido para bien, la liga es competitiva, la afición siempre es de presencia y eso es buenísimo, me gusta mucho la liga" comentó el delantero argentino.

A pesar de la gran competencia que tiene Lucero en la parte ofensiva del equipo, el argentino destaca la sana competencia con sus compañeros y su deseo por compartir la cancha con Avilés y Caraglio.

"Me gustaría compartir la cancha con ellos (Avilés y Caraglio) porque por ahí habría más gente al ataque pero son decisiones del técnico" declaró Lucero.

Así mismo, menciona que el equipo está consciente de los errores que cometieron tras la derrota en casa contra el Necaxa y que el no haber sumado en la tabla los reta a prepararse mejor para enfrentar a Pumas en su cancha.

"Tenemos que ir allá, ser inteligentes y no volvernos locos, como por ahí nos paso con Necaxa, que por la desesperación ellos se encuentran con un gol cuando no habían hecho nada, con Pumas queremos que no nos pase eso, estar tranquilos y no desesperarnos" finalizó el dorsal número 7 de Tijuana.

Los perros aztecas enfrentarán el partido correspondiente a la jornada 7 ante Pumas en Ciudad Universitaria, lo que le preocupa al delantero argentino, puesto que no está acostumbrado al "factor altura" del centro del país.