Blatter critica proceso para elegir sedes mundialistas

Ciudad de México

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter dijo estar impactado por una nueva norma que existe en el proceso de candidaturas para ser sede de la Copa del Mundo, la que podría permitir que un grupo de trabajo de cinco personas inhabilite una propuesta antes de que se realice una votación democrática.

La primera decisión sobre el tema desde la implementación de los cambios será en junio en el Congreso que se realizará en Moscú, donde solo dos candidaturas están en carrera: una propuesta conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, y una de Marruecos.

Sin embargo, las dos ofertas deben pasar primero una inspección técnica de un grupo de trabajo compuesto por cinco personas, que tiene el poder de inhabilitar a una candidatura que no esté a la altura.

Blatter, que en 2015 fue sancionado con ejercer cualquier cargo vinculado al futbol durante seis años por faltas éticas, dijo a Reuters que ambas candidaturas deberían tener el derecho de presentar sus propuestas en el Congreso de la FIFA.

El suizo dijo que le preocupaba "que haya un mecanismo" donde una "fuerza de trabajo especial" tenga el poder "de decidir quién será candidato o no", agregando que "eso no es posible".

"No se puede negar a una candidatura (la posibilidad) de llegar al Congreso. Este es un principio y me atengo a este principio... Me quedé impactado", dijo el suizo.

Antes de 2011, las sedes del Mundial eran decididas por el comité ejecutivo de la FIFA, que tenía 24 miembros en ese momento. Pero los anteriores procesos de licitación, para las ediciones del Mundial de 2018 y 2022, se vieron envueltos en acusaciones sobre intentos ilegítimos de influenciar a los miembros del comité.

Blatter, que fue presidente de la FIFA entre 1998 y 2015, también se mostró cauteloso sobre el nuevo formato de 48 selecciones que será utilizado en el Mundial de 2026, cuando el torneo se incrementará desde 32 países.

"Veremos qué pasará con 48 equipos, pero una cosa no se puede hacer: jugar en grupos de tres (equipos) porque tuvimos este problema en 1982 en España", dijo Blatter.