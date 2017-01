Sr. Axel Hesse… 'Chicharito' ¿egoísta?

Los gélidos números goleadores de Javier 'Chicharito' Hernández han llamado la atención en los ultimo meses. Míseras cinco anotaciones son las que lleva el oriundo de Guadalajara, Jalisco, en la actual campaña con el Bayer Leverkusen. Situación que no pasa desapercibida y que tiene una razón de ser.



El rotativo sensacionalista Bild publicó una nota donde critica feraz y duramentela actualidad futbolística de Javier, y no solo eso, sino que también hablan de su personalidad hacía con el club y sus compañeros. Cito textual algunos extractos de lo que el periodista Axel Hesse publicó en el portal alemán SportBild y posteriormente lo comentamos...



“En el equipo se han dado cuenta desde el principio que él ('Chicharito') no tiene ningún interés por las nuevas amistades. Ni siquiera al jugador le interesó acudir a la fiesta de Navidad”. Continua el texto: “Chicharito no es un jugador de equipo, se le considera egoísta. El resultado: Se puede ir si un club está dispuesto a pagar, por lo menos, 25 millones de euros”, afirma la publicación alemana. Posteriormente el autor del artículo, Axel Hesse concluye: “Las voces críticas se multiplican en el equipo y en el club. Por lo tanto, él puede ser inmediatamente vendido en el verano, a más tardar”.



Por principio de cuentas, será muy complicado que un club ofrezca 25 millones de euros, la taza goleadora de Hernández es pobre, sus números son fríos, por lo que, si es verdad lo que publica el periodista Axel Hesse (que cubre el día a día del Bayer Leverkusen), el Club se está equivocando, el cuerpo técnico y directiva tendría que apoyar a su activo para retomar su nivel, ayudándolo en todos los rubros posibles para que el ex jugador de Chivas retome el gran nivel que tuvo la temporada pasada con el conjunto de las Aspirinas.



Después de ponerle precio a Javier Hernández, por si algún club necesita de sus servicios, en el texto se le critica que no coopera para mantener un buen ambiente en el equipo, al abstenerse para hacer grupo con sus compañeros.



Sin duda, son varias las circunstancias adversas que rodean al ariete mexicano, y quizás se pueden especular con versiones que en ocasiones sobrepasan los límites. No quiero ser abogado del diablo ni mucho menos, no justifico la mala racha de 'Chicharito',pero no creo que Javier sea una persona egoísta, o que sea “antisocial” con sus compañeros. Lo que el periodista alemán supone, porque es eso, una suposición, espor lo que ve o percibe desde afuera y no lo que en realidad sucede desde adentro.



Vamos a verlo desde esta perspectiva, suponiendo que tenga razón Axel Hesse en su publicación; yo le preguntaría; tu pareja sentimental tiene un problema de salud, es tu peo rayuno goleador desde que estas en Europa (mil 95 minutos sin anotar), la prensa, tanto alemana como mexicana está sobre tipo lo que representas para el Bayer Leverkusen y tu selección. Sr. Hesse… ¿Cómo cree usted que se sienta Javier Hernández? ¿Acaso quiere que este feliz, con una sonrisa todo el tiempo con la lápida de problemas que lo aqueja? Es lógico que está desconcentrado, alinea en los partidos pero no los juega, entrena pero su cabeza está en otro lado. Los problemas dentro y fuera de la cancha le están afectando, pero no por ello vamos a juzgar el comportamiento de una persona,cuando insisto, las circunstancias no son las mejores.



No me cabe la menor duda de que Javier va a salir avante de esta mala racha y regresará con más bríos y hambre que nunca, esta situación lo hará más fuerte. ¡Ojo! No busco excusar al 'Chicharito', porque al igual cuando anda “on fire” lo celebró, al igual que cuando anda mal lo critico. Pero lo que si no es aceptable es que bajo la premisa de una apreciación de un periodista se haga un comentario sensacionalista.