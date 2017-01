Inconsistencias en el caso "Novaretti" y la alteración del reglamento de sanción

El pasado miércoles la Comisión Disciplinaria dio a conocer el castigo de seis partidos que se leimpuso al defensa del Club León, Diego Novaretti, después de ser encontrado culpable por escupir al jugador de León, Irving 'Chucky' Lozano, el pasado fin de semana en el duelo entre ambos equipos en el Nou Camp, juego correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2017.

Pues bien, el tema ha dado mucho de qué hablar. Más allá de la polémica hay ciertas inconsistencias en el caso que me llaman la atención y que voy a desmenuzar:

La Comisión Disciplinaria se basó en el Artículo 17, inciso D, numeral 3, para castigar a Novaretti. Dicho Artículo es imputable cuando un jugador es expulsado, situación que no aplica con Novaretti porque el árbitro no lo expulsó. El Artículo 17 se refiere a las expulsiones, donde claramente hace mención en el segundo párrafo, que cito textualmente: Tratándose de Jugadores, la expulsión se expresará a través de la exhibición de una "tarjeta roja". Esta tarjeta será "directa" si sanciona una conducta antideportiva grave de acuerdo a la Regla 12 (faltas e incorrecciones) de las Reglas de Juego. Sera "indirecta" si es consecuencia de una acumulación de dos tarjetas amarillas en el mismo partido. Aquí la primera inconsistencia, porque el árbitro Alejandro Funk Villafañe nunca exhibió la tarjeta roja (expulsó) a Diego Novaretti. Sí, en el inciso D se refiere a escupir a un adversario o a cualquier otra persona, pero con efecto a una previa expulsión por el árbitro. En consecuencia, la Comisión Disciplinaria aplica el numeral 3 (del Articulo 17) al jugador que indica los siguiente: Escupir a un jugador o integrante del Cuerpo Técnico de su mismo Club o del Club contrario, Oficial o Espectador, 6 partidos de suspensión como mínimo y multa 450 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). El cual no debió tener efecto alguno porque no hubo expulsión. Segunda inconsistencia.

El Articulo17 no hace mención sobre una investigación de oficio por parte de la Comisión Disciplinaria, por lo que, la misma Comisión se contradice, ya que en el comunicado que lanzó el miércoles la FMF para dar a conocer la sanción a Diego Novaretti cita una "Investigación de Oficio", la cual no está estipula en el Artículo 17. Tercera inconsistencia.

La Comisión Disciplinaria sancionó a Novaretti conforme al Artículo 17 del Reglamento de Sanciones (2016-2017) que no debió atribuirse dado que no fue expulsado. Pero, la situación toma un giro de 360 grados; el Articulo 18 es el aplicable para sancionar al jugador de León, donde sí están estipulados todos los elementos ausentes en el Artículo 17.

El Artículo 18menciona lo siguiente: La Comisión Disciplinaria tendrá la facultada de sancionar a los Jugadores que incurran en cualquiera de las siguientes infracciones. ¡Ojo! La Comisión Disciplinaria. El inciso K es el que aplicaría a Novaretti que estipula: Escupir a los Oficiales de Partido o a cualquier otra persona. 1 año de suspensión en todas sus funciones y multa de 36 a 450 UMAs. Al determinar "o a cualquier otra persona" incluye a los jugadores. Dado que, el árbitro Funk Villafañe no expulsó a Diego Novaretti, el procedimiento de investigación para sancionar de oficio por escupir a 'Chucky' Lozano quedó en manos de la Comisión Disciplinaria, tal y como se hace mención en el párrafo final del Articulo 18: La Comisión Disciplinaria podrá sancionar de oficio o a petición de parte, en los supuestos anteriores, hayan sido o no advertidos por los Oficiales de Partido. Es decir, la Comisión Disciplinaria debió aplicar el Artículo 18, inciso K, para castigar a Diego Novaretti, porque no fue expulsado durante el juego por el árbitro como lo estipula el Articulo 17, la Comisión Disciplinaria tuvo que intervenir con un procedimiento de investigación de oficio, tal y como lo dictamina el Articulo 18 que debió ser el aplicable.

Alteración del Reglamento de Sanciones

Cuando la desagradable situación entre Diego Novaretti y 'Chucky' Lozano se gestó, recurrí al Reglamento de Sanciones 2016-2017 para verificar cual sería el Artículo aplicable para sancionar al jugador de León, pues me encontré con el mencionado Artículo 18, inciso K, que menciona lo siguiente: Escupir a los Oficiales de Partido a cualquier otra persona. El miércoles, después de que se dio a conocer la sanción por parte de la FMF me di a la tarea de verificar nuevamente el por qué sancionaban a Novaretti con un Articulo (17) que no aplicaba y me encuentro que había sido alterado el inciso K del Articulo 18, donde ya únicamente se podía leer: Escupir a los Oficiales de Partido. Al día siguiente (jueves) vuelvo a consultar el Reglamento de Sanciones y me percato que nuevamente fue modificado el inciso K, ahora ya estaba como desde un principio, situación que me llamó la atención y escudriñé en el mismo Reglamento de Sanciones; me encuentro que la Comisión infringe su propio Reglamento, ya que en el Artículo 3, primer párrafo, menciona lo siguiente: Las disipaciones de este Reglamento son de observancia obligatoria para los Afiliados a la FMF. El presente Reglamento únicamente podrá ser modificado antes del inicio de una Temporada.

¿Me creerían siles dijera que entre el miércoles y jueves (aproximadamente 24 horas) Diego Novaretti no tenía castigo alguno? Me explico; al no aplicar el Artículo 17, el18 es el que debió ser imputado, pero durante ese lapso el inciso K solamente decía: Escupir a los Oficiales de Partido. Increíblemente no había sanción alguna en el Reglamento de Sanciones para el defensa de León.

Quiero pensar que la misma Comisión Disciplinaria se percató del error y que estaba faltando a sus propios estatutos. La pregunta es... ¿Por qué alteró la Comisión Disciplinario, o en su defecto la FMF el inciso K del Articulo 18?