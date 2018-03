MLS vs Liga Mx

Durante años me he aburrido viendo la MLS, de hecho me sigue aburriendo. Este fin de semana vi todo el partido entre New York City Football Club y Los Ángeles Galaxy, además que observé con detenimiento el Atlanta United FC contra DC United.

Del primero, lo rescatable es que juegan en Yankee Stadium y la arcilla en donde está el infield, la cubren con pasto natural. En la tribuna había 22 mil 221 aficionados, una entrada notable, se veía y respiraba ambiente de futbol, realmente me impactó la tecnología para cubrir con exactitud el infield y tener una alfombra de césped natural para jugar al balompié.

En el otro partido, el de Atlanta, fue una locura, en la tribuna había 77 mil 035 aficionados, rompiendo el récord de todos los tiempos de la MLS, en el estadio Mercedes Benz. Creo que los americanos están haciendo las cosas bien, tienen una visión amplia del negocio y no por nada sus entradas promedian 28 mil asistentes por juego.

Ayer mismo, el Tuca Ferretti hizo una declaración que me pareció muy buena “Respeto opiniones, pero no creo (que el futbol mexicano sea muy superior a la MLS), si ustedes quieren hacer ver que todavía México es el gigante y todo eso, creo que estamos muy equivocados”. Coincido con Tuca. Creo que la MLS nos ha ganado fichajes importantes como David Villa, Sebastian Giovinco, Carlos Vela, Jonathan y Gio dos Santos y el extraordinario paraguayo Miguel Almirón.

Creo también que Chicharito y otros jugadores de la Selección Mexicana no tardan en terminar sus carreras en la MLS y eso es un impacto grande a nuestra Liga, porque fuera de Tigres, Rayados o América, no se ve un club que pueda emparejar algún ofrecimiento de la MLS.

Vamos a ver qué pasa estos días, ya que los vamos a enfrentar en tres partidos, a ver de qué cuero sale más correas.

guillermo.gonzalez@milenio.com

twitter@WillieMty