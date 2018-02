Quisiera ser lo más objetivo posible, tan objetivo como siempre he sido. No soy capaz de juzgar a alguien sin conocerlo, no me gusta hacer criterios superficiales como la mayoría de los periodistas capitalinos, no me agrada esa manera de expresarse de un ser humano, no soy así.

Pero en el caso de Luis Enrique Santander voy a tener que hacer una excepción. Creo firmemente que este árbitro es anti-regiomontano, creo que este hombre tiene algo en contra de Tigres y Rayados. Ya que no es casualidad que cada vez que nos pita, nos mata.

Yo pensé que lo del penal de Sosa en la final contra Chivas fue un error involuntario, aunque he visto la jugada miles de veces y cada que lo veo me doy cuenta que era imposible no marcar ese penal, creo que lo vio y no lo quiso señalar.

He querido pensar que básicamente el estadio, las Chivas, el entorno, la historia del Rebaño, fueron los causantes para no pitar ese penal. Porque ese penal nos daba el alargue y seguramente Tigres hubiera salido campeón. Pero no fue así. Santander nos robó impunemente. Un penal enorme, clarísimo, imposible de no marcar. En fin, el trago amargo fue muy duro y Chivas salió campeón con ayuda de Santander.

El domingo en la cancha del Toluca nos la volvió a aplicar, sacándole a Avilés Hurtado una amarilla inexistente. El ecuatoriano disputó una pelota por aire con su cabeza y no tengo la menor idea qué interpretó Santander.

Lo que sí es que Avilés salió expulsado injustamente. De nueva cuenta Santander castiga al futbol regiomontano. En mi apreciación los árbitros deberían ser más consecuentes con los jugadores regios ya que las directivas de Tigres y Rayados son las mejores de este país. Son como el Barcelona y el Madrid. Son los que ponen más dinero en la mesa. Son los que más invierten y por consecuencia, deben ser protegidos ya que cuentan con los jugadores más talentosos. Avilés jamás había sido expulsado antes en su carrera, tuvo que venir Santander, el anti-regiomontano que volvió a echar a perder el juego de mala leche en contra nuestra.

Abrazos.

