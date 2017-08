Voy a serles muy sincero, a mí siempre me cayó muy mal Rafael Puente Jr. Su forma de hablar me parecía arrogante y hasta a veces muy sangrona. No lo soportaba en Twitter y lo tuve que bloquear. Cuando lo veía en TDN no lo aguantaba. Pensaba siempre lo mismo: “Este tipo no ha dirigido a nadie y habla como si fuera Guardiola”.

Un día, desayunando con Yon de Luisa, me contó que Rafa Puente Jr. le había presentado una propuesta para dirigir al América. Yo me moría de risa. Seguía pensando que no era posible que este cuate creyera que sabía más que los demás con su típica arrogancia.

Luego lo vi en Chivas, le fue mal y pensé que no me había equivocado. Más adelante lo vi en ESPN y dije: “Pan con lo mismo”. La verdad ya no supe de él hasta que un día Enrique Bonilla me invitó a la Femexfut y Rafael Ocampo me comentó: “Mira compadre, ahí está Rafa Puente Jr., trae a los Lobos BUAP”.

Se saludaron de lejos y listo. No lo volví a ver hasta que ascendieron jugando muy bien al futbol y en una entrevista en el campo lo vi llorando y la verdad me conmovió. Ahí empecé a cambiar mi opinión sobre él.

Vi el juego contra Atlas y me deleité. Este fin de semana vino a jugar contra Tigres y me llevé tremenda sorpresa. El parado táctico y el manejo de la pelota de los Lobos es de otro nivel. Hicieron ver muy mal a un equipo de la categoría millonaria de los del Tuca. Antes de la expulsión, el equipo de Rafa Puente Jr. era un sol. Parecía que los millonarios eran ellos. Pierden el partido por culpa del árbitro.

Al final del encuentro me encantó su manera tan ecuánime de hablar y en verdad se los digo, si Rafa dirigiera a Tigres, los haría jugar de esa manera ofensiva y agresiva que a muchos nos encanta. Cuando vi que en los córners en contra pone tres delanteros fijos me di cuenta que no es un técnico cualquiera. Estimado Rafa, bienvenido a la Liga, más técnicos como tú necesita el futbol mexicano. Abrazo.

