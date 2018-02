¿Qué está haciendo Pumas?

Algo bien está haciendo David Patiño. No lo digo solamente porque le ganaron a Tigres. Hago una mención especial a David por lo bien que está jugando su equipo. Lo veo muy ordenado, se nota que trabajan muy bien el bloque. El domingo se replegaron muy bien, cerraron las líneas de pase a Tigres, interceptaron muchos balones y buscaron la espalda de Juninho, Hugo Ayala y Meza en lo s balones largos.

Estoy seguro que en la semana previa al partido lo trabajaron bastante bien y lo ejecutaron mucho mejor. Me parece que la llegada del español para reforzar la defensa central ha sido un acierto. Creo que la llegada del chileno Marcelo Díaz le ha dado mucha seguridad al medio campo, también le da elegancia a su salida, sea corta o larga, miren lo que el chileno le ha dado a Pumas, hasta David Cabrera parece que sabe jugar al futbol. Pensé que jamás aprendería.

Por el lado izquierdo Gallardo es Gallardo, siempre juega igual, aunque el domingo lo vi con otra actitud, mucho más maduro. Pablo Barrera que yo pensé que ya se iba a retirar cuando estaba en Rayados, ya que acá en Monterrey en un año puso 150 centros malos, ahora lo veo con timing, sacrificio, gran técnica para centrar, distinto.

Y arriba, Alustiza, que es un jugador promedio, mediano, regular, ahora lo veo haciendo cosas que dejó de hacer en Atlas. Hubo un desborde en un córner a Sosa, que me hizo que le aplaudiera. Para finalizar, como centro delantero, Castillo es bueno a secas. Creo sin temor a equivocarme, que es el jugador con mayor futuro en Pumas, después de Gallardo.

En fin, muy buen trabajo ha hecho David Patiño, va por buen camino, me agrada que sepa leer bien los partidos, me gusta que le plantee a los rivales dificultades. Me gusta el convencimiento del plantel y por supuesto, me agrada está actitud que están mostrando. Es obvio que no les va a alcanzar en la Liguilla ante otros como Tigres y Rayados. Pero será muy padre verlos jugar con esa actitud, no creo que a la hora cero le puedan hacer cosquillas a Tigres o Rayados. Nos vemos en la Liguilla, David. Abrazo y espero sus centrados y atinados comentarios en Milenio.com

guillermo.gonzalez@milenio.com

twitter@WillieMty