Debemos cuidar nuestro talento

Las imágenes son crudas y nos impactan a todos: desde la herida profunda en el tobillo de Hirving Lozano, así como las fracturas de peroné de Renato Ibarra e Isaac Brizuela. Primero fue el Chucky el que recibió una entrada violenta de Michael Orozco apenas al minuto 14 del juego Xolos-Pachuca. Para fortuna del brillante jugador tuzo no hubo fractura, pero sí una espeluznante herida que lo deja fuera de dos a tres semanas. Orozco fue amonestado y ya no jugó en el segundo tiempo porque Miguel Herrera consideró que no “estaba concentrado” y fue relevado. Al día siguiente, el leonés Andrés El Rifle Andrade fracturó el peroné del ecuatoriano Renato Ibarra, jugador del América, en una entrada por la espalda. Andrade recibió cartón amarillo por la grave acción y más tarde se disculpó con Ibarra, quien se perderá el torneo al requerir tres meses de recuperación. Posteriormente Rubens Sambueza agredió al Conejito Brizuela en el Toluca-Chivas. Sambu llevó muy lejos ese Clásico interno contra el Rebaño Sagrado –por su pasado americanista– y le rompió el peroné al hábil jugador del equipo tapatío, fuera de acción por 12 semanas. ¿Qué pedir para los agresores? Una sanción ejemplar: su inhabilitación hasta el regreso a las canchas de los afectados. Ese sería un castigo que permitiría cuidar más la integridad de los compañeros de profesión en el terreno de juego porque así se pensaría dos veces en entrar a dañar al adversario deportivo. Porque está visto que al menos en el juego, los árbitros no aplican con rigor el reglamento y dejan a la deriva al jugador desequilibrante, al hábil, a merced de algunos que salen a la caza de los más creativos. La Comisión Disciplinaria debe aplicar el mejor criterio en estos tres casos que lamentamos profundamente e instruir y capacitar a sus jueces de mejor manera para ejercer su vital función en el terreno de juego, aplicando el reglamento con justa medida. Señores, no perdamos el tiempo y cuidemos nuestro máximo activo en el futbol: el talento de los jugadores.

