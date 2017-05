Agresión en el estadio Chivas

Quiero agradecer a la directiva del Guadalajara y a Radiorama por todas sus atenciones el domingo en el estadio Chivas. Nos han tratado de primer nivel. Narramos el partido para Monterrey, y Tigres perdió una Copa más.

Felicitar a los jugadores del Guadalajara que le dieron un verdadero repaso a los Tigres. A Matías Almeyda por haber limitado al Tuca Ferretti al grado de hacer ver a los felinos muy mal.

Orbelín Pineda, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Carlos Fierro fueron los artífices. Impresionante el Guadalajara. Borraron a Tigres de fea manera.

Quiero decirles que nos han dado una gran lección a todos los que pronosticamos que Tigres ganaría y pasaría por encima de Chivas.

Lo único que quiero pedirle a la directiva de Chivas es que a la prensa no nos manden a los baños junto con los aficionados del Guadalajara. El domingo fui objeto de una agresión física y verbal en el baño.

Me dijeron: “Hijo de tu puta madre, no que nos iban a golear”, “pasó la tragedia pendejo; les ganamos culero”, “pinche comentarista vendido de Tigres”, “eres el hijo de puta que matas al Chicharito”. Recibí muchos insultos y me bañaron en cerveza; la verdad pasé un momento incómodo.

Yo les pediría que a los miembros de la prensa no nos expongan con los aficionados, que en su mayoría estaban ebrios y que se comportaron como unos verdaderos trogloditas.

A Francisco Javier González, de Televisa, le lanzaron un vaso a la cara.

Creo que como parte importante de la prensa, le pediría a Jorge Vergara que nos cuidara un poco más.

Fuera de esa situación, quiero felicitar a la directiva, cuerpo técnico y jugadores, quienes demostraron una superioridad tremenda. Tremendo respeto a las Chivas.

¡Qué buen futbol! Abrazo y felicidades, campeón...

guillermo.gonzalez@milenio.com

twitter@WillieMty