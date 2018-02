No me sorprende la capacidad mostrada por este jugadorazo, quien ya tiene algunos años en el futbol mexicano. Recuerdo como si fuera ayer que en una Liguilla en la cancha del Volcán el 17 de mayo del 2015, entró de cambio y realizó, para mi gusto uno de los goles más técnicos que haya visto en la cancha de Tigres.

Desde ese día lo he admirado. Su capacidad técnica es sobresaliente. El manejo que tiene de la pelota es notable, erguido, distintivo, audaz y muy creativo. No es novedad que lleve diez goles y que sea el líder goleador del campeonato.

Sé de buena fuente que Robert Dante Siboldi le ha dado toda la confianza que probablemente no tenía con otros técnicos. El uruguayo ha demostrado con mucha humildad su gran calidad como entrenador y sus jugadores lo han respaldado con un gran sacrificio.

Obviamente Djaniny está acompañado de dos complementos que son ideales para su estilo de juego. El trabajo que Julio Furch hace de poste, de espaldas al arco y el de Cabecita Rodríguez con su potencia y gran visión de juego.

Yo veo que maneja los dos perfiles con soltura, puede ir por fuera o por dentro. Puede arrancar de medio campo en espacio largo o salir jugando en espacio corto mediante alguna pared. Es de esos jugadores que son completos, que juegan de frente al arco. Ya casi no hay de ese estilo, hay pocos como él. En el futbol mexicano veo a Avilés Hurtado, Cecilio Domínguez, Víctor Dávila o Enner Valencia del estilo y nivel de Djaniny Tavares.

Santos puede retenerlo y quedarse con un gran jugador o venderlo sin problema en el próximo draft a no menos de 12 millones de dólares. ¿Cuánto costó Djaniny cuando llegó al Santos?... No lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí me queda claro es que la directiva de Santos acertó en esta contratación. Santos es segundo lugar general de la mano de Siboldi y del gran aporte de Tavares, una de las grandes figuras del futbol mexicano. Y me da mucho gusto por la ciudad de Torreón que merecía desde hace tiempo un equipo que estuviera peleando, ya que es una de las mejores aficiones de este país. Abrazo.

