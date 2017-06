México va con un muy buen plantel a la Copa Confederaciones. Los nacionales siempre son buenos animadores en la cancha que se presentan a jugar. Los Mexicanos son pícaros y alegres. Hoy en día contamos con jugadores muy habilidosos y con experiencia en Europa. Cómo me gusta Marco Fabián, tremendo. Es un jugador distinto, alegre con la pelota. Gran disparo de media distancia. Un peligro al frente. De Carlos Vela no le tengo que explicar la calidad que tiene. Dicen que Tigres está tras sus pasos y si regresa a México con los felinos sería extraordinario para la ciudad de Monterrey... Bueno, para la mitad de la localidad. Jonathan dos Santos es el jugador más elegante que tenemos. Me agradan mucho los futbolistas que tratan bien la pelota. Él es uno de ellos. Héctor Herrera es un fenómeno. Es el mediocampista que entiende a la perfección la transición entre defender y atacar. El Chucky Lozano es un depredador del área. Recién comprado por el Manchester City y prestado al futbol holandés. Es sin duda nuestra última joya. Andrés Guardado y su experiencia en este tipo de eventos siempre sale adelante. El mediocampista se crece ante cualquier rival. Oribe Peralta es garantía de gol. Ahora que no va el Tecatito, Jürgen Damm ocupará su lugar. Sin duda el entrar de cambio le da un revulsivo a Tigres y Osorio lo sabe. Raúl Jiménez es un jugadorazo, no tarda en explotar en Europa. Me gusta su potencia. Javier Aquino tuvo una gran Liguilla y creo que con su habilidad, México puede ganar mucho al frente. En fin, creo que será una muy buena Confederaciones para el Tricolor y creo que estaremos en los primeros lugares de torneo. Tengo mucha esperanza en esta generación de futbolistas. ¡¡¡Ánimo, México, a demostrar de qué estás hecho en Rusia!!!

