El conquistador Gignac

Ayer en mediotiempo.com leí con atención una nota en relación a una aficionada, viajera francesa, que aterrizó en Monterrey para entrevistar a André-Pierre Gignac. La aficionada Naomi Loiseau viajó desde Europa para encontrarse con el mejor extranjero que ha jugado en el futbol mexicano. No quiero generar polémica, pero es la realidad, Gignac está por encima de Reinoso, Cardozo o Cabinho. Los logros que ha conseguido con tres títulos en apenas dos años y medio ponen a Gignac en la cima del más grande de la historia de nuestro balompié. No ha existido jugador más determinante que Gignac. Por su parte la francesita habló con Gignac y logró arrancarle unas declaraciones sensacionales en donde el francés aseguró que tenía ofertas de Alemania, Inglaterra, España y se decidió por Tigres en la plenitud de su carrera a los 29 años de edad. Noten la grandeza de Tigres en esta declaración. Gignac prefirió a Tigres antes que la Liga española, la Premier League o la Bundesliga. Esta declaración es sin duda una muestra de la grandeza con la que Tigres cuenta y representa un golpe muy duro para los mal llamados cuatro grandes de México. Pedro Caixinha la semana pasada aseguró que Tigres no tiene historia y que no es un grande. Creo que al portugués no le toca juzgar eso ya que apenas tiene tres años en México y actualmente representa al equipo más perdedor y lastimado de México que es Cruz Azul. Muchos dirán que el empate a dos en el Volcán es un ejemplo de la grandeza del Cruz Azul y de la supuesta paternidad de Caixinha sobre el Tuca, pero usted y yo sabemos que Cauteruccio se cayó de la cama con esos dos goles. Regresando al primer tema, me llama la atención como cada vez vienen más periodistas y aficionados de Europa a ver a Gignac. Eso no pasa con el francés del América, Ménez, ya que no tiene el carisma de Gignac y me parece que un lapicero tiene más gracia que el. En fin, todo el futbol mexicano sabe que la Liguilla está a la vuelta y que NADIE en México quiere enfrentar a los Tigres y al más matón de todos, André-Pierre Gignac.

guillermo.gonzalez@milenio.com

twitter@WillieMty