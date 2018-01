Despertó el "Chicharito"

Saben que me dio mucho gusto ver que el Chicharito haya metido un gol en Inglaterra, creo que llevaba tres o cuatro meses sin anotar. De hecho, algunos dijeron que la culpa era del nuevo entrenador porque no lo quería. Aseguraban que cuando estaba en el Manchester este mismo estratega le aplicó la ley del hielo, no le hablaba, le hacía cara de fuchi y nunca lo metía porque según pensaba que el Chicharito era muy malo, un caza pelotas, un suertudo y que con mucha simpatía se había ganado a los miles de hinchas del Manchester United.

Pues la vida volvió a poner al mismo entrenador en el West Ham, equipo en donde Chicharito está terminando su carrera en Europa. Se llama David Moyes el entrenador que este fin de semana puso en la banca al Chicharito (banca significa el lugar en donde ha estado Javier Hernández en su paso por Europa, es un lugar en el estadio en donde siempre se sientan los suplentes, los que NO juegan, los que entran al relevo por algún titular).

Este entrenador metió de cambio al mexicano que respondió con una peinada media descompuesta y tropezando al entrar al área chica terminó mandando la pelota al fondo de la portería para rescatar el empate a un gol de su equipo ante el siempre poderoso Bournemouth, una especie de Jaguares de Chiapas o Monarcas Morelia, ya se lo imaginara qué clase de equipo es ese.

Y pues la misma historia de siempre, un gol a lo Chicharito , descompuesto, desalineado, ligeramente torpe, pero gol al fin.

Me da gusto por él, nunca me equivoqué, siempre fue el mismo estilo de juego, nunca mejoró, al contrario, comió banca en todos lados en donde estuvo, nunca se afianzó y va a terminar jugando en la MLS o en algún equipo mexicano que desee imitar a Tigres.

¿Será el Chicharito el próximo Gignac? ¿Será el Chicharito el nuevo Enner Valencia o el nuevo Eduardo Vargas?...

Hay 16 equipos en México que tratan de imitar a Tigres. ¿Usted quién cree que sea ese equipo? Abrazo.

guillermo.gonzalez@milenio.com

twitter@WillieMty