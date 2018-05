A nombre de todos los mexicanos te quiero pedir perdón, Juan Carlos. Aquel que critique a Osorio porque no llamó al Gallito y a Pizarro no sabe nada de futbol, son sordos y ciegos.

La lista de los 28 fue exacta, precisa, puntal y notable. Osorio dio una explicación sobre los medios centros como Gallito Vázquez, Ríos de Toluca y el Burro Hernández de los cuales dijo que ninguno pasa largo, todos son de pase corto, mientras que Molina (que también juega al pase corto) les ganó la carrera a sus colegas ya que es DOMINANTE en el juego aéreo. Punto.

Además, Osorio señaló que Érick Gutiérrez va al Mundial porque es el único medio centro que pasa largo. Todo lo que dijo es verdad. Y la otra verdad que dijo sobre Rodolfo Pizarro es que para él es un media punta o enganche. Eso significa que juega atrás del centro delantero. Y la Selección juega 4-3-3, así que Pizarro no cabe en el esquema táctico ya que NO ES INTERIOR y tampoco es EXTREMO. El jugador de Chivas perdió la carrera ante Giovani que sí juega por afuera, Carlos Vela, que tiene disparo de media distancia y Marco Fabián que juega de interior o por afuera.

Así que de nueva cuenta Juan Carlos Osorio tiene toda la razón. Si la gente no sabe de futbol es porque los periodistas no saben de futbol. Osorio está tan preparado que NO LE ENTIENDEN y al sentirse rebasados se ponen a la defensiva. El Gallito Vázquez y Rodolfo Pizarro no deben estar en la Selección. Uno pasa corto, no hace cambios de frente largos y no tiene juego aéreo. Mientras que Pizarro juega en Chivas con su futbol ochentero.

Bien, Osorio, la lista es perfecta y seguramente en el Mundial nos va a ir muy bien. La lista me ha encantado. Si contra Alemania sacamos el resultado, avanzamos a cuartos.

Espero que todos esos criticones salgan y digan “perdón, Osorio, perdón”.

guillermo.gonzalez@milenio.com

twitter@WillieMty