El francés que cambió la Liga

André-Pierre Gignac ha marcado su gol 74 con la camisa de Tigres. Un récord impresionante para los pocos torneos que tiene en México. El domingo le hizo un gol de cabeza a Veracruz de antología. La metió en el ángulo y le dio el triunfo a Tigres.

Los felinos parece que van de nueva cuenta a meterse a la Liguilla y lo harán a tambor batiente, ya son el cuarto lugar general y no se ve quien le haga sombra.

Gignac ha revolucionado la Liga, ahora ya nos ven en Europa con respeto. Hasta Cristiano Ronaldo mencionó en una entrevista recientemente a la Liga Mx.

Hoy en día somos la Liga número uno en todo el continente, las estrellas de toda América vienen a jugar aquí. Estamos llenos de seleccionados de otros países.

Nos hemos convertido en referencia en el mundo del futbol. Y eso es en gran parte a la llegada de André-Pierre Gignac.

No hace muy poco tiempo el Yayo de la Torre de Cruz Azul dijo que no pueden jugar con fuerzas básicas si Tigres o algunos equipos de la Liga traen figuras de todas partes del mundo. Y la verdad tiene razón, ya no se le puede competir a Tigres con novatos o gente de la cantera.

La diferencia de Tigres con los demás es abismal. El cuadro del Tuca ya sabe cuándo y cómo acelerar, cuando frenar, cuando apretar, son el mejor equipo de México a partir de la llegada del francés.

Me duele decirlo, pero los demás clubes tienen que hacer algo por qué si no, Tigres los va a aplastar y no hay forma de echar el tiempo atrás.

¡Que salgan todos a buscar a su Gignac! El público se los va a agradecer.

Que vengan muchos Gignacs. Los necesitamos.

