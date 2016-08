Chivas de poca memoria

El medio futbolístico se ha vuelto loco; todo gracias a que Chivas le ganó y de repaso aplastó a las Águilas del América en el estadio Azteca el pasado fin de semana.

Han presumido este triunfo casi, casi, como si hubieran ganado la Copa del Mundo.

Lo que la gente de Chivas no recuerda o no quiere recordar es que su equipo ha navegado entre la mediocridad, la falta de visión, los valores, los títulos, los buenos jugadores, y han pasado 20 años siendo un equipo de medio pelo que vive de la historia de hace 70 años en blanco y negro y que se jactan de una grandeza, la cual no existe.

Se jactan de ser el Más Grande, cosa que no lo es y lo más penoso de esta situación es que se creen sus propias mentiras.

El pueblo chiva tiene corta memoria, le juegan el dedo en la boca y viven aferrados a ser felices, lo cual no lo son. El más grande seguirá siendo el Club América. No hay más.

No busquen en otra parte, no existe ningún club en México que le llegue a los talones a las Águilas del América.

El partido del sábado pasado no fue nada, será parte de las frías estadísticas, lo que sí es muy valioso es que recuerden que no han ganado nada y que son una afición que les agrada vivir del engaño.

Tigres, Monterrey y Pachuca son mucho más que el Guadalajara, son instituciones sólidas que son respaldadas con hechos, no con palabrerías.

He dicho.

