A reverdecer laureles

Santos en su corta historia, es un equipo que ha logrado grandes hazañas y los títulos conseguidos así lo demuestran. En las últimas temporadas, los albiverdes han tenido altibajos, pero con constancia, deseo y buen futbol, en la actual campaña quieren reverdecer laureles de la mano de su entrenador Dante Siboldi.



El conjunto lagunero empezó la temporada con el pie derecho, luego de derrotar a los Lobos de la BUAP, para después agenciarse otros tres puntos al vencer en casa también al Morelia. Tuvo una salida al Volcán y ahí pese a que hicieron un buen juego, los errores los hundieron y perdieron por dos goles a uno. Finalmente la semana pasada, los Guerreros fueron de visita a Veracruz y en un partido en el cual en el primer tiempo fue ríspido, en el cual no mostraron su buen futbol, porque el rival también cuenta, ya que no han ganado y están peleando el no descenso, al final lograron a base de lucha, sacrificio traerse un punto.



Pero este Santos quiere volver a ser protagonista, ya que en la Copa MX también han salido avante en sus dos encuentros y son líderes en su grupo, lo que demuestra que la directiva, técnico y jugadores le apuestan a los dos torneos.



Ahora, viene una aduana difícil para los laguneros, ya que enfrentarán a un equipo que no ha perdido en el torneo, además no ha recibido gol y es el de Xolos de Tijuana.



Ambos conjuntos buscarán la victoria y con ella seguir en la cima de la tabla general, para seguir con un camino rumbo a una pronta calificación. Santos sabe que tiene todo para ganar, que cuenta con un cuadro balanceado en todas sus líneas, un portero seguro como lo es Orozco, con una defensa sólida con Izquierdoz y Araujo, con una media que defiende con el “Gallito” Vázquez y Oswaldito Martínez, además, con una delantera letal formada por Djaniny, Furch y Jonathan Rodríguez.



La afición empieza a volver a confiar en sus Guerreros, ha regresado al Territorio Santos Modelo para apoyar al equipo de todos y la comunión con los jugadores se puede sentir a la hora de los partidos.



Santos buscará no sólo ser el primer equipo que le anote a Xolos, además los tres puntos que los coloquen como líderes del futbol mexicano.