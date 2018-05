Gracias a todas las mamás del mundo

Todo jugador de cualquier deporte siempre recordará que para haber triunfado o haya intentado jugar el deporte que escogió tuvo a la que calladamente lo llevaba a los entrenamientos y esperaba pacientemente a su hijo o a su hija y ella lo único que pensaba era en hacerlo una persona de bien por medio de la disciplina deportiva.

Desde el más exitoso jugador de futbol Pele, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, hasta el más humilde jugador le debe todo a su madre.

Gracias mamá por compartir mis sueños y consolarme en mis tristezas y nos decía: “Ten paciencia constancia y valor para poder ver lo invisible, creer en lo increíble y lograr lo imposible”.

El día de ayer hablaba con el Lic. José Luis Guerrero El Gorras y me dio una mala noticia, murió un amigo y compañero de la selección juvenil del Distrito Federal de cuando éramos jóvenes, Héctor Sanabria, defensa lateral o central de los Pumas de la UNAM. En esa selección estaban buenos jugadores como Pelón Romero Reyes, La Trucha Solis, El Borolon Gálvez, El Niño Díaz, Higareda, Rubio, y su servidor junto a Héctor Sanabria. Descanse en paz.

Quisiera pedir de la manera más respetuosa que asistan al juego que se va a desarrollar el 24 de mayo a beneficio de un gran jugador del Atlas y de la selección mexicana: el gran Pepe Delgado, por favor asistan, lo necesita estos juegos serán en el Atlas Colomos con arbitraje de Paul Delgadillo. El costo es de 100 pesos por adulto y 50 niños. El duelo preliminar es a las 16:00 entre veteranos del Atlas contra Chivas, y el juego estelar es a las 18:00 horas entre la generación 99 del Atlas y Chivas.

Y como les decía, hablando con el Lic. Guerrero, me dice que Jesús del Muro, que para mí ha sido el mejor defensa central que he visto, está muy retraído y callado en su casa, quiero que sepas Jesús que tus amigos no te olvidamos y seguimos recordando a ese gran jugador y mejor persona.

Mañana en este diario y a sabiendas de los resultados en su primera fase, por obvias razones, quisiera que Santos fuera el ganador, pero tendrá enfrente a un gran y fuerte equipo que es el América. En la otra llave pienso que el Toluca es el líder y va a pasar, tiene en sus tres líneas muy buenos jugadores que apuntalan las tres zonas, pero ojo, Xolos ha sido la sorpresa, cuidado con el caballo negro.

Disfruten los juegos.

