La educación deportiva europea 

Hemos visto en estos días unos juegos estupendos en la Champions League, equipos españoles contra Alemanes e italianos contra ingleses y me quedo sorprendido del nivel de juego y formas como se desarrollan, pero lo que más me ha sorprendido es que durante el juego los jugadores no hacen teatro cuando les cometen una falta, se levantan y continúa el juego y al terminar esta competencia no ponen de pretexto al árbitro. Por ejemplo en el Madrid contra el Bayern Múnich todo el mundo vio la mano de Marcelo, que debió de ser un penal y probablemente hubiera cambiado el resultado del juego. ¿Que dijo el entrenador del Bayer? "No voy a reclamar o justificar el resultado porque si no marcaron la mano es un error involuntario del árbitro, en cambio sí estoy molesto porque tuvimos 4 oportunidades de gol y las desperdiciamos". Y es algo sorprendente como los jugadores del Bayern, al término del juego, aplaudieron a los jugadores del Real Madrid.

En otro juego entre la Roma y El Liverpool fue para la historia en cuanto se refiere a los goles, 7 contra 6 una marca impresionante. La Roma, que también no le marcaron un penal a favor, tampoco hizo drama, que juego tan estupendo de ida y vuelta con goles de antología.

LA LIGUILLA

En el juego de Pumas contra América hubo desconcentración total de los locales con un gol de vestidor increíble y su defensa haciendo agua y queriendo solucionar sus errores discutiendo con el árbitro. Creo que el medio volante Cabrera debió de haber entrado desde el principio, su media cancha fue muy frágil y para colmo su portero en un disparo atacó muy mal el balón y cometió un penal. Mal y de malas los Pumas.

Los Xolos contra Rayados fue un partido de vaivenes ofensivos y defensivos, en cuanto a posesión de balón. Golazo de Dorlan Pavón con un disparo muy fuerte. Sin embargo los Xolos se fueron al ataque y presionando desde la salida al Monterrey tuvieron su recompensa empate a un gol. Este resultado le da una ventaja al Monterrey por el gol de visitante.

En los juegos que vimos los porteros cometieron unos errores y otros tuvieron unas paradas estupendas como Keylor Navas, portero del Real Madrid. Qué difícil e ingrata es la posición de portero.

