No se puede jugar con el nombre de Cruz Azul

Antes que nada, agradezco a Grupo MILENIO – La Afición por darme la oportunidad de dar mis puntos de vista de este maravilloso deporte y sobre todo a los lectores. Soy entrenador, preparador físico y profesor de educación física, con experiencia en clubes como Cruz Azul, Santos, Leones Negros, Celaya, selección mexicana, entre otros. Me gustaría hablar sobre el repunte de los abajeños de la Liga Mx: Chivas, Atlas y Cruz Azul.

Atlas no jugó bien, pero concretó el gol y la semana pasada jugó mejor pero perdió. Ojalá que recupere la confianza y logre lo que sus seguidores desean para salir del problema del porcentaje. Chivas gana pero tiene que trabajar mucho en la terminación de la jugada, llega pero no concreta por no tener la calma y la serenidad que se requiere.

Con Cruz Azul, todos los que tenemos la sangre azul nos duele lo que le pasa al equipo, pero esperemos que a los que están trabajando el coaching les dé los resultados que esperan, no hay que olvidar que este equipo es ganador por lo que hizo y es así de grande por lo que hizo, ya son 20 años sin título, sin embargo, la nueva afición azul quiere campeonatos y quitarse el adjetivo horrible de cruzazulear, es aberrante y lastima. La directiva siempre trata de poner todo lo que le piden los técnicos, están en el negocio, hacen su parte, pero los protagonistas que son los muchachos, los que tienen que demostrar de qué están hechos, no se puede ni se debe de jugar con el nombre de esta institución, que siempre cumple con pagos puntuales, todo lo que necesitan para su mejor desempeño y me consta porque trabajé casi veinte años en esta institución y esperemos que el triunfo que tuvieron ante Pachuca no sea un espejismo. Qué recuerdos tan gratos me pasan en las remembranzas de aquellos grandes jugadores como Miguel Marín, Flores, Rubio, Cornero, Toribio, Jara, Mendizábal, Lugo, López Salgado, Camacho, López Malo, entre otros.

Pueden hacer un gran repunte, la calidad la tienen, pero hay que demostrarlo día con día en la cancha.

