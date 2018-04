Lo competitivo que es el futbol

En días pasados, vimos un gran juego en la Champions League entre dos estupendos equipos y un juego muy disputado en las semifinales, sin embargo, las individualidades del Real Madrid hicieron unos goles sensacionales con Marcelo y su estupenda zurda, y con un jugador que está llamado a ser unos de los mejores por el lado izquierdo que es Ascencio en la nueva década del Real Madrid, un portero que cometió un error, pero como se repuso con unas paradas estupendas; Keylor Navas que nunca nadie pensó hasta donde iba a llegar se ha convertido en un pilar del Real Madrid. A parte del juego de competencia junto y los jugadores consagrados, este Madrid puede llegar a la final.

Sueño Hecho realidad

Durante la final de vuelta de la Concachampions vimos a un Toronto con planteamiento diferente al de la ida, ya que mandó a Bradley a jugar la defensa central, creo que fue un error el sacarlo del medio campo, por su creatividad y la recuperación que tiene de balón hizo que se debilitará el Toronto.

A Govinco, el cerebro del equipo, le volvieron hacer una marca personal pero inteligentemente el italiano se fue de centro delantero y Michael Pérez hizo una marca personal, lo llevo a terrenos que él no domina dentro del área y de ahí vino la problemática para Chivas, creo que el *Tortas hizo un gran esfuerzo, lástima que salió lesionado; creo que al entrar al área debieron hacer una cobertura de los centrales con dicho jugador, Chivas al verse sorprendido, hizo unos cambios que le resultaron, meter a Godínez de centro delantero y a Javier Lopez por el extremo derecho y eso le dio una fortaleza ofensiva que puso al público emocionado con su equipo ,vimos y pudimos disfrutar de un extraordinario juego, la emoción no llegó hasta subió a su máxima expresión al llegar a los penales. Chivas con un gran aplomo y confianza en su capacidad metió sin dudar todos los penales, increíble la afición al filo de sus butacas, sorprendidos de que los jóvenes tengan tanta serenidad a la hora de ejecutarlos. Gana Chivas y se hace una sinergia, la afición y el equipo, Guadalajara es campeón después de tantos años de no ganar un torneo internacional.

Twitter: @Profematturano