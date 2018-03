Los enojos de Osorio

El disgusto o malestar de que Croacia no pusiera a su mejor cuadro en el duelo ante México no debería molestar a nadie. El técnico croata tendrá sus razones para no alinear a los que se creían titulares, sin embargo, Juan Carlos Osorio tiene también sus razones de no poner a sus “titulares” como Javier Hernández o Guillermo Ochoa contra Islandia, jugadores que comúnmente son fundamentales en el equipo mexicano. Zlatko Dalic, DT de Croacia, sabe quiénes son sus titulares, ¿y Juan Carlos Osorio sabrá los suyos? Esa es la incógnita aquí nadie sabe, creo que ponga quien ponga el contrario, el equipo mexicano debe de hacer su plan de juego para ganar y estar pensando en Alemania, Suecia y Corea. Los parados del equipo que requiera eso, es lo que debe de importar y no hacer un tipo berrinche por cómo Croacia pone jugadores “suplentes”, México le dio oportunidad a los más jóvenes que no van a jugar, o es muy difícil, en el Mundial. Esto me huele a enojo y las revanchas nunca serán buenas si no llevan un fin determinado para encuentros posteriores. Ojalá que estos juegos traigan un buen sabor de boca en su planteamiento y convenza a los incrédulos.

ENSEÑANZA PARA MÉXICO

El duelo entre Alemania y Brasil arrojó un partido interesantísimo. La ofensiva brasileña es rapidísima en pensamiento y de acción, conducen la pelota pegada a los pies en velocidad, hacen triangulación, es de uno y dos toques y la posesión de la pelota es hacia el frente. Brasil no tiene jugadores altos en la ofensiva pero sí tiene jugadores muy inteligentes de mente. Me da gusto que se hayan recuperado después de su Mundial, saben ofender y cuando Alemania se fue encima de ellos, con jugadores muy altos, ahí salieron los jugadores de Brasil en defensiva con inteligencia para ganar la pelota y la posición de la misma y eso hizo que los remates por alto de Alemania llegaran a su fin. Este partido deja enseñanza y es muy bueno para el análisis que deben de tener los mexicanos. Alemania se sintió herido y fue al frente, pero el cómo se defendió Brasil debemos de copiarlo. Cada vez que se perdían la pelota se castigaban para recuperarla.

Twitter: @Profematturano