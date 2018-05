No es tu aptitud, sino tu actitud la que determina tu altitud

Todo esto viene por los Diablos del Toluca y por los Guerreros del Santos.

Toluca con mente fría y pies calientes, con muy buen manejo de partido, con goles extraordinarios, con buena conducta dentro de la cancha, supo sacar de sus casillas a los Xolos que perdieron la cabeza y fueron expulsados por faltas innecesarias y tontas.

Toluca tuvo líderes en la cancha, uno fue Talavera en la portería, el otro fue Sambueza, el cerebro, y el goleador Uribe, extraordinario, ¡qué gol!

En el otro juego el equipo América que nunca se da por vencido, lo estaba haciendo bien. Le dio ¿alegría y esperanza a su afición, metió dos goles, sin embargo, tuvieron enfrente a un equipo que nunca perdió la cabeza y tuvo paciencia para meter el gol que necesitaba y sabiendo que el equipo América los iba apretar desde la salida, tenían los espacios grandes para el contragolpe, los liquidó con una jugada genial, haciendo una diagonal y tomándole la espalda al central, recibiendo un pase buenísimo al espacio, y con la suerte del rebote contra el portero terminó en gol; después de ese gol el Santos se adueñó del juego tanto defensiva como ofensiva, vino la confianza y supo manejar los tiempos y el espacio.

Me da mucho gusto el saber y comprobar que en el futbol hay honestidad, los que piensan que se ayuda a los poderosos el día domingo no fue así, ganó el que hizo mejor las cosas; hubo errores arbitrales pero no con dolo.

En estos dos juegos jugaron dando un buen espectáculo futbolístico los equipos se alinearon así:

-Toluca: 5 jugadores mexicanos, 8 extranjeros.

- Tijuana: 6 jugadores mexicanos, 8 extranjeros.

- América: 4 jugadores mexicanos, 9 extranjeros.

- Santos: 8 jugadores mexicanos, 6 extranjeros.

Este comparativo de jugadores debemos de tener cuidado y darle más importancia al jugador mexicano, si no, lo va a resentir la selección mexicana, sino al tiempo.

Los convocados por el Técnico Nacional son los que ha venido llamando, sin embargo, creo que le faltan laterales nominales en sus equipos.

OJO, también con los lesionados:

Andrés Guardado será operado de meniscos, ojalá se recupere pronto.

Néstor Araujo, él se recuperará.

Lo de Diego Reyes esperemos que sea leve su lesión.

Jonathan Dos Santos, qué mala suerte con esa barrida y vino su lesión, a todos ellos les deseamos una pronta recuperación.

Twitter: @Profematturano