La salida de Zague de ESPN

Ahora que mucha gente preguntó por qué Zague ya no seguía en ESPN y que ya está formalmente integrado a Tv Azteca (por cierto, su campaña sorpresa no les salió, ya que todo mundo sabía que era Zague), les cuento que el propio analista ya no firmó su renovación en ESPN el año pasado y dejó que se acabara el contrato; otros rumores dicen que fue porque no lo llevarían al Mundial por llevar a otro comentarista (Ricardo Peláez), puros rumores como podrán leer. Vamos por partes, ahora con este cambio de Zague para Tv Azteca tendrá acceso a la selección y va estar en las transmisiones y esto porque Tv Azteca tiene los derechos, así que a diferencia de ESPN y de los canales de cable que irán a Rusia, sí podrá estar dentro del estadio comentando el juego, en entrevistas exclusivas y con todos los privilegios de ser right holder del Tricolor. En el tema monetario hay que ser sinceros, en ESPN les pagan muy bien y de hecho es el canal que mejor paga a los comentaristas de todo el país, aunque estoy seguro que si Zague se cambió para Tv Azteca fue por una buena oferta monetaria, además de todo lo que ya les comenté.

CAMBIOS DE FACEBOOK

El jueves, Mark Zuckerberg, mandamás de Facebook, informó un cambio que tendrá el news feed de la plataforma, la cual cambiará para dar paso a lo que fue originalmente un intercambio entre amigos de información que a ellos les interesara. Con esto va a dar un cambio radical a muchos medios, que al no tener páginas de internet aprovechaban Facebook para subir video, notas, etc. Aunque la gente de FB comenta que los medios respetables y con un número considerable de seguidores no tendrán muchos cambios, será interesante ver cómo se modifica esto, ya que la idea es que no tantos negocios o medios de comunicación invadan tu muro. Con esto podremos ver qué medios en verdad son los que subsisten y ver de qué forma hacen atractivo el contenido, aunado a que Facebook se ha convertido en la herramienta perfecta para subir contenido pirata de partidos y eventos deportivos.

twitter@rubenanwar