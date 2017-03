La violencia en la televisión deportiva y los grandes eventos en México

Ya habíamos tenido varias advertencias desde el pasado juego de Tigres en Veracruz hace unas semanas, ahora este problema se trasladó para la cancha en los juegos de la Copa Mx esta semana. Aquí, el problema es que al tener muchas televisoras la señal de esos juegos (Fox Sports, ESPN, entre otras), éstas le dieron rienda suelta a las críticas y a la polémica, a diferencia de Televisa y TDN, que no han dicho ni pío y, de hecho, tienen órdenes de no tocar este tema en sus pantallas... Una prueba más de que la credibilidad y el ocultar cosas en estos canales es algo común. Muchas televisoras no quisieran que esto se viera en televisión y por supuesto la Liga Mx menos, pero ahora con tantas cámaras de celulares en los juegos y, sobre todo, con las redes sociales, es algo inevitable. Si no quieren que la violencia trascienda a las tribunas primero deben corregir esto.

La semana pasada nos tocó ver muy buenas producciones de televisión en los eventos del Abierto Mexicano de tenis y en el World Golf Championship-México Championship; de hecho, este evento al que tuve oportunidad de asistir fue un ejemplo muy bueno de excelente producción de la gente de la cadena NBC que tenía muchísimas cámaras y que no se perdía ningún detalle de lo que acontecía; se mostro una tecnología muy buena para el leaderboard.

Actualmente, tenemos el Clásico Mundial de beisbol en Guadalajara, el cual también trae excelente producción de la MLB, todo esto enriquece la producción televisiva y además sirve para que nuestro país pueda darse cuenta que si le invierten bien a las producciones deportivas, podemos tener excelente productos; espero que sigan estos eventos llegando al país porque aportan mucho y sobre todo muestran una cara diferente de escenarios que ya tenemos en nuestro país y que no se les sacan mucho jugo, como ha pasado con el estadio Azteca, la Arena Ciudad de México y recientemente el Club de Golf Chapultepec. Ojalá los aprovechemos más.

twitter@rubenanwar