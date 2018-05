Univisión se come a Televisa Deportes

Desde que nombraron a Juan Carlos Rodríguez como director de Televisa Deportes en meses pasados ya se veía venir el regreso de mucha gente que antes estuvo la televisora de San Ángel y posteriormente emigro a Univisión Deportes, donde Juan Carlos es director todavía.

Sin duda les ganaron el mandado los aztecos, quienes desde el pasado 13 de abril, con la visita del trofeo de la Copa del Mundo en el país, aprovecharon para presentar su canal del Mundial con todas sus estrellas deportivas y por supuesto rodeados de ex televisos como Facundo y los Mascabrothers.

Hoy por la noche en el partido de América vs. Pumas, que de hecho comienza la transmisión a las 18:30 horas, presentará Televisa Deportes toda su oferta de televisión que tienen para Rusia y ya se ven los cambios con gente que se va a integrar que proviene Univisión Deportes.

Por ejemplo, el regreso del 'Perro' Bermúdez, Paco Villa, José Luis López Salido, así como agregar a talento que tienen en Univisión Deportes en Miami como Luis Omar Tapia (ex ESPN y ex azteco), Adriana Monsalve (ex ESPN), Marc Crosas y la incorporación de Lucia Villalón, quien es una reportera deportiva española con una gran experiencia y que también fue novia de Javier 'Chicharito' Hernández.

Viendo las dos alineaciones, tanto de aztecos como de televisos, el punto débil de los de Chapultepec es la narración, tienen mucha gente pero nadie identificado con el público como Martinoli, García, Campos y el 'Warrior', así que por eso trajeron de regreso al 'Perro' y a Paco Villa, también a Luis Omar Tapia, quien, aunque en tele de paga es muy conocido por trabajar en ESPN y posteriormente en Fox Sports, en tele abierta en el país tiene una experiencia nada grata por TV Azteca hace algunos años, cuando lo pusieron para competirle directamente al 'Perro' Bermúdez.

En los programas de opinión podrían ganar los televisos, ya que todavía la gente de TV Azteca no encuentra a un buen conductor que los pueda llevar. La fórmula de poner otra vez a Luis García, Cristian y Campos en estos programas no jala mucho, simple y sencillamente porque no es lo suyo, lo que ellos hacen son los partidos y los hacen muy bien y a la gente le gusta. Aquí sí creo que los de Televisa tienen más experiencia, en los programas de entretenimiento deportivo, aunque por lo regular si muestran mucha porquería y nada deportivo.

Es aquí donde todos los canales de TV de paga les comen el mandado, ya que los debates, análisis y hasta la información de primera mano siempre la tienen ellos a diferencia de Televisa y Azteca Deportes, pues es lo último en lo que piensan para el público, esto con el pretexto de siempre que sus programas los ve toda la familia y le tienen que ofrecer entretenimiento a todos por igual.

Por cierto, estuvieron a punto de realizar para el Mundial un experimento similar a Comex Masters (pero con una firma de bebida energética) entre la gente de ESPN y los de TV Azteca que ya no se pudo cristalizar, hubiera sido interesante ver a José Ramón y los de ESPN debatir con los aztecos actuales aunque hay que recordar que estos no llevaban tan mala relación con su anterior jefe y de hecho son de los discípulos mas agradecidos.