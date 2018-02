Televisa vs Pachuca y las opciones para el Super Bowl

Esta semana comenzó muy movida por el reportaje que presentaron en La Jugada sobre cómo Jesús Martínez, dueño del Pachuca, ha construido un emporio gracias al beneplácito de los gobiernos priistas del estado de Hidalgo, algo que ya se sabía desde hace años, pero pareciera que en Televisa apenas se dieron cuenta.

Pero vamos a analizar por partes. La persona que presentó el reportaje fue Francisco Javier González, actual director editorial de Televisa Deportes y un ex amigo de Martínez. Para prueba, el programa Zona Tuza transmitido en Estadio W. Francisco, además fue muchas veces conductor de eventos en Pachuca… Con eso simplemente perdió credibilidad el reportaje.

En segundo lugar, todas las irregularidades que ahí denuncian son las mismas que hacía Televisa fuera del DF, en San Luis o Aguascalientes y que ahora por arte de magia se les olvidó. Es más, dice el reportaje que no le pagan a los policías por el operativo en días de juego. Entonces me imagino que ellos le pagan a la delegación Coyoacán o al gobierno de la CdMx por todos los operativos en el estadio Azteca. Ojalá aclararan este punto, ya que con la inseguridad que vivimos en la capital, esos policías hacen falta en otras partes y no en un partido.

Seamos claros, Televisa Deportes no hace periodismo de investigación y nunca lo hará, no es su estilo. Se vio más que este reportaje lo ordenó Noticieros Televisa y solo lo pusieron en deportes porque encajaba. Dicen que vendrá una segunda parte, porque según los televisos quieren que se desafilie a Jesús Martínez del futbol.

Opciones para ver el Super Bowl



Fox Sports lo ha hecho muy bien con todos los previos del Super Bowl con notas de Alberto Lati y los demás talentos. Se agradece mucho que estén en la fan zone para dejarnos vivir más de cerca el ambiente.

Los de ESPN no van mal, pero con su locación dentro de un mall y otra como en un hotel, no luce y a eso hay que sumarle que el horario de su programa de NFL Live no ayuda. Lo más rescatable y divertido fue la entrevista a Robert Kraft de John Sutcliffe, algo que de verdad no se pueden perder.

