Por qué se enojan los de Televisa Deportes

Primero, que quede claro que estas alianzas comenzaron con la pelea del Canelo vs. Chávez, donde Tv Azteca les apoyó a los televisos, y ahora en reciprocidad les dieron la Final de ida, aunque como es su costumbre, con condiciones muy diferentes, dejándolos anunciarla un día antes. Yo no vi que la gente de Azteca les dijera a los de Televisa que podían transmitir la pelea del Canelo-Chávez un día antes, de hecho les dieron mucho tiempo. Luego, Martinoli hace un video ingenioso anunciando la final y los televisos se indignan y hasta el director de TD dice que hay gente buena para fanfarronear, pero ayer ellos mismos sacaron un video en el cual se burlan que en el primer gol de Tigres a los aztecos se les fue debido a que estaban con un comercial.

Los ratings, por supuesto, indican que Televisa ganó porque la gente sabe que Tigres lo transmite Televisa y por ahí vieron el juego, una vez más quedó demostrado que la población ve la tele abierta y no tiene Twitter o Facebook y no se enteraron que Tv Azteca transmitió la final. Televisa y sus 10 comentaristas dieron una buena transmisión, pero lo que es triste es que celebren esta victoria en transmisiones cuando deben trabajar para hacer un verdadero grupo que se identifique con la gente, y lograr la cohesión que tienen los aztecos.

TDN REVIVIÓ

No es mentira que desde que se anunció que las Chivas se transmitirían en TDN les ha ayudado mucho para su rating y ahora con la Final pueden romper récord en tv de paga, ya que son la única opción. Además, que en los juegos que comparten con la tele abierta la gente los prefiere, pues pasan menos comerciales. De hecho, en la medición de la empresa hrratings aparecen en la semana del 15 al 21 de mayo con el programa de más alto rating de tv de paga, el cual fue el Guadalajara vs. Toluca. Poco a poco están levantando el canal y se apoyan en la fuerza de Televisa Deportes. Ahora, lo que deben fortalecer son los programas de opinión que son el talón de Aquiles, ya que no tienen tanta credibilidad.

twitter@rubenanwar