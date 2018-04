Las reporteras deportivas y los altos ratings de la Concachampions

Como ustedes de seguro ya lo saben, el pasado miércoles en un enlace desde La Minerva, en Guadalajara, la reportera de Fox Sports, Marifer Mora pasó un momento muy incómodo, en el cual unos aficionados la molestaron e incluso algunos que estaban atrás de ella realizaron acciones muy cobardes mientras esta chica realizaba su labor periodística.

Dentro de lo bueno, si es que se puede rescatar algo, fue que todo el gremio periodístico del país apoyo a Marifer y tanto hombres como mujeres reprobaron el acto. Además, por lo que leí en Twitter se desató un debate muy triste, en el cual unos decían que no debía estar ahí y demás tonterías, pero también hubo personas muy sensatas, las cuales aplaudían la valentía de la reportera al encarar a estos aficionados, y sobre todo recalcaban algo muy importante, el ser una mujer periodista deportiva en este país lleno de machismo.

Desde que comencé a trabajar en esto del deporte y los medios me ha tocado ir a muchas conferencias, campamentos, coberturas fuera del país y cada vez se ven más mujeres reporteras y sobre todo en fuentes que antes no tenían y que por méritos propios se lo han ganado, y esto, hablando de la Ciudad de México, pero también me ha tocado ver en el interior del país y, en la mayoría, hay más mujeres reporteras que hombres cubriendo todos los deportes (de hecho, en beisbol hay un grupo muy grande de mujeres reporteras), eso es muy bueno porque están en un medio muy machista como es el periodismo y el deportivo mucho más.

Solidaridad con Marifer Mora, a quien por cierto me tocó ver laborando el pasado fin de semana en el último partido en el Estadio Azul con mucho profesionalismo para la empresa antes mencionada; también un reconocimiento para todas las mujeres que se esfuerzan al doble por sobresalir en un medio que es muy cerrado como el deportivo.

Los números de la Concachampions para Fox Sports.

Les platique que para Fox Sports el tener la Concachampions es una gran propiedad y creo que hasta por encima de la Champions League, sobre todo porque en las instancias finales por lo regular siempre tienen equipos mexicanos compitiendo.

En este caso transmitieron el juego de Chivas vs. Toronto por dos canales: Fox Sports y Fox Sports 2; este experimento, que en lo personal pienso que no es bueno, le dejó a esta cadena americana las siguientes cifras: un millón 220 mil personas en promedio vieron el juego en Fox Sports y 431 mil personas lo hicieron por Fox Sports 2; es decir que más de un millón y medio de personas vieron esta Final por algún canal de la cadena.

Aunque parezcan cifras pequeñas para una Final de futbol, les recuerdo que estos canales son de paga y es más difícil tener buena audiencia, porque no todos tienen tv de paga en México. Por supuesto, los picos de rating más altos son al final del juego y en los penales donde se registro su más alta audiencia.

Los equipos mexicanos siempre tienen buen rating y más si son las Chivas o América, quienes son muy buenos equipos para generar audiencia.