Las protestas del fut en TV en directo y los Olímpicos de noche

La semana pasada en un juego del Ascenso MX los jugadores de los equipos Potros UAEM y Cafetaleros de Tapachula decidieron no jugar los primeros 40 segundos del primer tiempo en represalia por el tema de abolir el descenso para el 2019 y también por una falta de pago para los jugadores del equipo Murciélagos. Todo esto se vio en vivo por TVC Deportes y se viralizó de inmediato, lo que convirtió en un éxito esta protesta, posteriormente al ver el éxito de la protesta intentaron desmentir algunos puntos la Asociación Mexicana de Futbolistas pero ya era demasiado tarde la protesta gracias al medio televisivo y a las redes sociales había tenido mucho éxito. No recuerdo algo similar de una protesta en televisión en algún evento deportivo en el país, en la Fórmula 1 y en algunos juegos de futbol se levanto el puño en señal de apoyo a los damnificados del terremoto pero no era como tal una protesta. Tal vez ahora en estos tiempos electorales que a los políticos les encanta agarrarse de cualquier forma para hacerse notar, será un momento donde el deporte tendrá un espacio importante, ya lo vimos hace unas semanas en un juego de Cafetaleros de Tapachula (el cual por cierto no tuvo transmisión de televisión), donde el gobernador Manuel Velasco regaló playeras y hasta estuvo en la tribuna supuestamente disfrutando el partido con el público en un acto más de proselitismo político.

Los Olímpicos de invierno de noche

Desafortunadamente no fueron buenos Juegos Olímpicos en nuestro país esto por la poca distribución del canal Claro Sports (solamente se ve en DISH y en algunos paquetes de Megacable), además de los malos horarios por la diferencia entre Corea y México, paso algo similar que con Sochi que mucha gente no se enteró que estaban pasando, solamente por algunos destellos como la llegada del competidor mexicano Germán Madrazo en último lugar cuando entró a la meta con la bandera de México o algunas competencias muy buenas de patinaje. Hasta el hecho de que jugadores de la NHL no fueran a los Juegos también hizo que se perdiera interés en el hockey sobre hielo. Además, ahora si no hubo buena cobertura por Canal 11, como hubo en años anteriores en Canal 22, aquí podría ser por estrategia de Claro Sports de que la gente vea el evento en sus plataformas y en el canal si es posible, algo que no hicieron en Río, donde le vendieron a ESPN y Fox Sports y ellos pasaron de noche. No sabemos que pasará en dos años para Tokio, pero creo que una vez más deben de dar buenos golpes como lo hicieron hace 10 años los de TVC Deportes y después TDN, quienes sí tuvieron un buen despegue gracias a los Juegos Olímpicos tanto de Beijing como en Londres. Lo bueno fue que si tuvieron buenas ventas y eso se reflejaba en la pauta comercial con clientes muy diferentes a los que estamos acostumbrados.





Twitter: @rubenanwar