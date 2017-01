La piratería en la red, NFL vs. Futbol y Pietra en ESPN

Desde que apareció Facebooklive en esta red social se ha incrementado la piratería para robarse señales deportivas del pais. Lo mismo le ha pasado a Chivas TV que a ESPN y TVC Deportes con la Liga Mexicana del Pacífico. En el caso de las páginas de Internet es fácil reportarlas y bajar el contenido pero con Facebook donde cualquier usuario puede tener múltiples páginas, les bajan una y suben tres al mismo tiempo. En verdad es un dolor de cabeza para las empresas que tienen estos derechos de televisión en el país porque ha sucedido que hasta el streaming llega a tener 5 mil espectadores y por supuesto le resta ventas, en especial a la gente de Chivas TV que venden su producto por juego. Ojalá pronto se tomen las medidas para que se puedan proteger estos contenidos, similar a lo que pasa con los contenidos de los Juegos Olímpicos que son casi imposibles de subir en vivo a internet.

NFL vs. futbol

Siempre pasa cada año en los playoffs de la NFL que se transmiten en el país por tele abierta que se ponen a comparar los ratings de los juegos de la NFL contra los juegos de la Liga MX, es el deporte favorito de muchos comentaristas y les encanta mostrar que el futbol soccer es el rey y que el partido más malo del soccer puede tener más rating que el más bueno de la NFL. El caso mas reciente fue el juego de Green Bay vs. Dallas de la semana pasada que ni con lo emocionante que estuvo pudo superar al partido de más bajo rating de la semana. En la página de ratings viene como el ganador de toda la semana anterior, el Toluca vs. América y de ahí el UNAM vs. Cruz Azul entre otros programas y ningún juego de la NFL les pudo competir porque no aparecen en el top 5. Esto ha llegado a tal grado que las Chivas quieren poner su juego el 5 de Febrero a la misma hora que el Super Bowl, idea muy suicida pero ellos creen que sí podrán contra el partido que ven más villamelones al año y muchos fans del futbol americano, mucha suerte para los de Chivas TV.

Pietrasanta a ESPN

Si ESPN tiene un punto débil son las narraciones de futbol. Hace muchos años tenían a José Hernández, Luis Omar Tapia, Gerardo Velázquez de León, entre otros que también pasaron ahí, pero todos sabemos que no es de sus fortalezas y por eso contrataron a Emilio Fernando Alonso y ahora a Jorge Pietrasanta, quien como narrador tiene mucha experiencia pero para hacer polémica en cualquiera de las mesas de ESPN como que no lo veo muy cómodo, tal vez me equivoque y lo haga muy bien. Lo que si no entiendo es como ESPN ha creado tantos talentos deportivos que últimamente tenga que llevar gente de Televisa, Fox Sports, etc. en verdad tienen a mucha gente talentosa ahí y que la gente sabe son de casa, no hay necesidad de llevar talento a menos que sea algo extraordinario como José Ramón o Faitelson. No se que plan tengan con esta contratación pero debe ser algo muy especial para llevar talento de Televisa con los cientos de ex aztecos que tienen ahí ya trabajando.





Twitter: @rubenanwar