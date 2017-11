El penal que Televisa repitió una vez

Si usted es de las muchas personas que el pasado jueves vieron el juego del Cruz Azul ante América y se quejaron porque la única repetición que pasaron en la jugada del penal que falla Oribe Peralta fue la peorcita que encontraron y solamente una vez, esto fue una queja en general en redes sociales para la gente de Televisa Deportes; es más, hasta los comentaristas se dieron cuenta. Solo pasaron repeticiones del penal fallado. Si fue penal bien marcado o no, pues no lo sabremos porque el director de cámaras de ese juego tal vez por autocensura o por no afectar al equipo de la empresa evitó pasar otra repetición de la acción que derivó en el penal que evitó Jesús Corona.

Además, teniendo de narrador a un americanista como Raúl Sarmiento, crecen más las dudas porque hay parcialidad hacia el equipo de la empresa que le da de comer. El colmo: en el resumen del medio tiempo pasaron la misma mala toma del penal y en su súper tecnología que lleva Beto Valdez habla de jugadas sin importancia y nada del penal, es más, sus cámaras de la sección El detalle, tampoco pasaron el penal y eso que según son cámaras que están pegadas a los jugadores; les importó más pasar la reacción de Marchesin cuando Oribe falló el disparo.

Aquí viene la pregunta: ¿si alguna vez llega el video assistant referee a la Liga Mx qué pasaría? En el caso del VAR, éste funciona con todas las cámaras del partido y los árbitros pueden escoger las tomas que ellos necesiten, pero en un país donde de las tres cadenas nacionales tienen al menos un equipo de futbol, hace muy difícil que sea viable implantarlo a menos que venga una orden directa de FIFA y ahí sí no les quedará de otra. De hecho, se han tenido juntas con algunas televisoras y productores de televisión del país con la Liga Mx y no han invitado a todos los que producen solo, a los de Televisa y Tv Azteca; es más, la producción de Chivas Tv que también hace juegos de Liga Mx y de Copa no han sido requeridos, así que una vez más quieren empezar un proyecto solo con los cuates; por eso los regañan.

twitter@rubenanwar