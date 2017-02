Cómo le fue a "NET" y el Super Bowl de los villamelones

Primero vamos por aparición, creo que este año el Super Bowl estuvo mucho más en las pantallas del país a pesar de que tuvimos un puente en la fecha. Aquí lo bueno es que mucha gente vio el juego, esto de acuerdo con el portal http://www.hrratings.media, que cada semana sube los ratings, y en esta ocasión el Super Bowl tuvo 12.0 puntos de rating por Canal 5 y en Azteca 7 tuvo 7.7, que si los sumamos nos dan un buen rating; además que no estamos contabilizando Fox Sports y los 3 canales de ESPN. Sé que me dirán los del futbol que nunca le van a llegar una Final y no sé qué, pero en verdad es increíble como venden este producto, y hasta el más reacio a ver el americano lo ve. Es un evento larguísimo, y muchos se quedaron solamente por ver el espectáculo de medio tiempo y, por supuesto, el emocionante cuarto periodo.

“NET” EN FOX SPORTS

Vi solamente el programa del jueves, cuando salió Raúl González, el embajador de la Liga española, y en verdad pueden hacer algo más entretenido, pero no lo hacen; de hecho, este mismo programa en Sudamérica cambió a sus talentos con el argumento de que la gente quería que hablaran más de futbol; así como este programa que se fueron a lo fácil y barato que es poner a jugar a los invitados en algo tan improvisado como un juego de “beer pong”. Pueden sacarle jugo a este personaje y lo ponen a hacer lo más común que se hace en todos los programas del mundo. Creo que hay que pensarle un poquito y aprovechar el gran presupuesto que tienen, ojalá cambie pronto, porque no veo un gran futuro para este programa.

NOTAS: Este fin, Televisa Deportes va a transmitir un juego de la NBA por canal 9 a las 14:30 horas y con esto va a empezar a abrir su oferta de la NBA con un juego los domingos… Gran éxito para TVC Deportes que transmitió la Serie del Caribe, a pesar de que no es como tal la selección mexicana de beisbol, la gente estuvo muy al pendiente de la transmisión y fueron TT varias veces durante los días feriados…

twitter@rubenanwar